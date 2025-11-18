運動雲

>

日本WBC徵召卡關！井端監督焦慮　大谷、山本等球員都不確定

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，井端弘和。（圖／記者李毓康攝）

▲井端弘和。（圖／記者李毓康攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）明年3月開打，日本隊正為連霸之路緊鑼密鼓準備，然而總教練井端弘和坦言，大會至今仍未就大聯盟球員的參賽意願做出正式回覆，使戰力徵召陷入遲滯。

根據日媒報導，若大聯盟球員要參加本屆WBC，選手本人必須與主辦單位簽訂參賽契約，日本方面已在9月將徵詢名單送往大會主辦方，但距離開幕不到4個月，大會仍未有任何回應。

「主辦單位原先說會向選手進行調查，但看起來至今似乎仍未開始。」井端弘和困惑並表示，名單中包含備選名額，因此「大家所期待的那些選手都在其中」，包括大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希、菊池雄星等多名日本旅美球員。

井端弘和本人在2月就已赴美，走訪各大聯盟春訓營區親自與選手溝通，並在不影響球季的前提下，仔細規劃徵召事宜，然而在大會沒有回覆前，所有安排都無法確定。

談到團隊組成，日本隊投手方面預計以15人為基本架構，而外野手部分則受到鈴木誠也、吉田正尚等大聯盟球員動向的高度影響。

井端弘和表示，考量球員調整與負擔，一直努力希望能盡早做出代表隊內定通知，「不能只是一直等（大會的回答），這樣會讓（國內球員的）選拔時間被拖得太晚，我們必須一邊模擬不同情況，一邊同步進行。」

【整座橋閃閃發亮】運鈔車硬幣撒滿地！ 員警路邊幫「撿錢」

