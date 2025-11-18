王彥程加盟助陣、19歲鄭宇宙崛起　韓媒描繪韓華新先發藍圖

運動雲

▲▼王彥程加盟KBO韓華鷹。（圖／悍創運動經紀提供）

▲王彥程加盟KBO韓華鷹。（圖／悍創運動經紀提供）

記者楊舒帆／綜合報導

韓華鷹19歲火球新秀鄭宇宙在東京巨蛋強勢登場，面對日本隊投出3局無失分、4K、最快154公里的壓制演出，被視為「韓華鷹明年先發輪值重要拼圖」，韓媒形容亞援王彥程加入後，讓先發更具競爭力。

鄭宇宙韓日交流賽第2場先發，完全不像初出茅廬的新秀，首局就用三振、界外飛球、再三振解決日本打線上段，展現毫不畏懼的氣勢。他以伸縮自如的投球動作搭配高效率的速球，有球探形容是「先發型火球手的典型模板」。

韓媒《FNNews》以「韓華球迷起雞皮疙瘩…「東京巨蛋衝擊」鄭宇宙，這程度明年起碼是第5先發穩了吧？」為題報導。文中形容鄭宇宙在巨蛋投出的速球，不只是快，更是直接把日本打者的球棒「推回去」。第二局面臨一、二壘危機，他以滑球和高位速球連抓兩出局，展現「職業感受度」的危機處理能力。事實上，鄭宇宙的先發潛力並不是第一次被看見。他季後賽第4戰也在大壓力下投出3.1局無失分。韓華相關人士坦言，「那時就確信他能勝任先發，只差時間與機會。」

報導提到，韓華目前面臨外籍投手龐塞、瑞恩 可能離隊的窘境，明年輪值規劃尚未明朗。雖然仍有柳賢振、文東珠坐鎮，但其餘位置競爭激烈，亞外王彥程、嚴相柏等人仍待觀察。如今鄭宇宙在東京巨蛋交出的成績單，被視為補上「至少第5先發」的最大亮點。

韓媒直言，鄭宇宙從青棒開始就以壓制力聞名，曾在U18時以1比0完封日本，展現大舞台不會亂的特質。如今他不只是一位潛力股，更逐漸成為韓華戰力的一部分。韓華球迷也在網路上留言：「這球速、這膽識，完全是天生先發」、「東京巨蛋3局無失分，這是未來看板王牌吧」。

此外，韓媒《國際新聞》報導提到，王彥程是右投比例較高的韓華陣中難得的左投戰力。他在日職二軍85場、20勝21敗、防禦率3.62、248K。2024年在日本整季先發，且具有台灣國家隊經驗。鄭宇宙的崛起、王彥程的加入，會讓FA入對的嚴相柏位置更受到考驗。

報導分析，「當然，最終一切都由韓華教頭金卿文決定。有可能是嚴相柏進入第五號先發，而另外兩位投手擔任勝利組。也有可能是王彥程進入先發輪值，鄭宇宙和嚴相柏一起被安排到牛棚。」

