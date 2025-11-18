運動雲

喬治睽違9個月復出自嘲生鏽！費城逆轉快艇　恩比德仍痠痛引擔憂

記者游郁香／綜合報導

費城七六人今（18）日迎接明星搖擺人喬治（Paul George）回歸，他闊別賽場9個月後終於復出，在主場對上老東家洛杉磯快艇，雖然狀態略顯「生鏽」，但他賽後仍表示「感覺很好」，幫助球隊克服14分落後，最終以110比108逆轉險勝。不過陣中一哥恩比德（Joel Embiid）依舊感到膝蓋痠痛，狀況令人憂心。

喬治此役上場21分鐘，繳出9分、7籃板，全場9投2中，三分球4投1中。他在每節開局打約5分鐘，之後回到板凳席觀戰，比賽最後8分52秒未再上場。這是他自3月初以來的首場正式出賽。開場不到一分鐘，他就在右側接到馬克西（Tyrese Maxey）的傳球投進三分，拿下全場首分。

喬治賽後笑說，「那一球感覺太棒了，我內心情緒很滿，但外表沒表現出來，只想專注比賽。」

▲▼七六人喬治。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬治闊別9個月回歸球場，助七六人擊退老東家快艇。（圖／達志影像／美聯社）

這位在去年7月與費城簽下4年、2億1200萬美元頂薪合約的球星，經歷手術與漫長復健後重返球場。雖然手感不佳，但他坦言，「感覺很好，能再次打球真的太棒了。距離上次比賽已經8個多月，這段旅程有很多起伏……雖然有點生鏽，但能回到場上真的太好了。」

比賽後段費城陷入險境，馬克西轟下全場最高39分，但最後20秒連續兩次失誤，讓快艇差點逆轉。最後時刻，哈登（James Harden）連兩次三分出手落空，其中一次似乎有被犯規嫌疑，只是裁判未鳴哨，費城最終驚險守住勝果。哈登全場攻下28分、6籃板、5助攻，但25投僅7中，三分12投2中。

這場勝利讓七六人戰績提升至8勝5敗，本季在「關鍵時刻」比賽中的戰績為7勝4敗。

▲▼七六人喬治。（圖／達志影像／美聯社）

▲七六人戰績提升至8勝5敗，喬治復出成最大亮點。（圖／達志影像／美聯社）

然而，球隊當家一哥恩比德仍持續缺陣，他因右膝痠痛已連續第4場未出賽。主帥納斯（Nick Nurse）受訪時坦言，「他還好，只是還沒完全無痛。目前仍是每日觀察，但我覺得情況在好轉，我不認為他離復出太遠。」

31歲的恩比德本季狀態起伏不定，有時仍能展現昔日MVP級的統治力，有時體能明顯不足。儘管如此，當他健康上場時依舊是球隊攻防核心，也正努力適應納斯打造的高節奏、強調空間的體系。他本季僅出賽6場，場均19.7分、5.5籃板、3.3助攻；球隊在他上場的比賽拿下4勝2敗，而在他缺陣期間，近3戰輸了兩場，其中兩度不敵底特律活塞。

