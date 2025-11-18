運動雲

>

回家吧！關懷盃返花蓮關懷馬太鞍水災家園　沖繩隊力拚3連霸

▲▼ 關懷盃記者會 。（圖／記者王真魚攝）

▲關懷盃記者會今登場         。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

臺灣原住民族棒球運動發展協會（以下簡稱原棒協）長期耕耘原鄉基層棒球，每年都會在後山舉辦關懷盃棒球邀請賽，今年邁入第32屆，是台灣歷史最悠久的學生棒球賽事，這次將在11月28日至12月1日前進花蓮縣，喊出口號「Kulumaha」意為布農族語「回家吧」，邀請大家跟著原住民職棒選手一起回到家鄉，共襄盛舉參加棒球豐年祭。

從第一屆開始，關懷盃往返臺東、花蓮超過30載，讓東部的小球員可以就近參賽，現在享譽盛名的中職、旅外球星，有不少人都曾以稚氣的臉龐，在關懷盃舞台亮相過，這些流著原住民血液的選手在功成名就之後，透過原棒協回饋家鄉基層棒球，並投入關懷盃指導後進，這是他們在休賽季最具意義的任務，大家不分球隊、族別齊聚一堂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年關懷盃除了有職棒球員在比賽結束後與選手進行交流外，原棒協順應時代潮流，將運科教室帶到原鄉，邀請專業講師向小朋友介紹，如何用數據解析棒球場上的投、打、跑、守，開啟不一樣的科學視角。另外，適逢9月底發生馬太鞍溪堰塞湖溢流災害，重返花蓮的關懷盃為表公益責任，原棒協將前進光復國中現場，呼籲社會大眾對災後重建保持關心。

本屆參賽隊伍總共62支，分為少棒硬式組16隊、少棒軟式組25隊和青少棒21隊，其中包含了連續32年參賽未間斷的宜蘭三星國小和花蓮太巴塱國小，另外，關懷盃近年也跨海邀請日本隊伍前來切磋，已經連續2年帶走軟式少棒組冠軍的沖繩代表，今年再派出新陣容，將3連霸任務交棒給浦添tigers。

關懷盃每年都會邀請優秀的原住民運動員，跨界擔任關懷大使，展現原民之間的團結精神，本屆將由女簷國手劉希曄擔當，來自臺中和平的她，泰雅族族名為「蘇邁」，高中開始離鄉征戰，在HBL和UBA都留下冠軍傳奇，出色的進籃能力不只曾當選WSBL得分后，更進一步拿到旅外通行券，前進中國和馬來西亞聯賽效力。

另外今年關懷盃記者會更特別安排開場表演嘉賓，由10歲霹靂舞神童Bboy NANA帶來精彩歌舞，這位世界冠軍不只在國際舞台戰功彪炳，演出資歷更是豐富，國慶大會和外國電視秀都能看到他的高超舞姿，完美展現阿美族天生的律動細胞。

原棒協理事長、富邦悍將內野手王勝偉在中職征戰18年，在球場上始終充滿熱情，他內心所願，是原住民棒球也能一樣活力長存，所以致力於為下一代打造良好環境，曾經參加過關懷盃的他，要把當初前輩們給予的言語和行動支持，轉交傳承給基層幼苗。

▲▼ 王勝偉 。（圖／記者王真魚攝）

▲關懷盃記者會，原棒協理事長、富邦悍將內野手王勝偉         。（圖／記者王真魚攝）

關鍵字： 原住民關懷盃棒球賽花蓮劉希曄

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平「巨額延後支付合約」再惹議　恐成明年封館最大導火線

大谷翔平「巨額延後支付合約」再惹議　恐成明年封館最大導火線

去年遭釋出也被挖角！陳鴻文拒赴中國　選擇留在台灣

去年遭釋出也被挖角！陳鴻文拒赴中國　選擇留在台灣

林益全下一站在中國？多隊有興趣　不排除任何可能

林益全下一站在中國？多隊有興趣　不排除任何可能

大谷翔平最新周邊「柔軟到讓人瘋掉」　球迷瘋搶：一定要入手！

大谷翔平最新周邊「柔軟到讓人瘋掉」　球迷瘋搶：一定要入手！

獨行俠18歲狀元弗拉格締NBA首見紀錄　詹皇菜鳥季也沒辦到過

獨行俠18歲狀元弗拉格締NBA首見紀錄　詹皇菜鳥季也沒辦到過

名人堂入圍出爐！12位新候選亮相 貝爾川再次挑戰

名人堂入圍出爐！12位新候選亮相 貝爾川再次挑戰

歐尼爾笑認「看到7億美元才知大谷翔平是誰」　驚呼：以為打錯

歐尼爾笑認「看到7億美元才知大谷翔平是誰」　驚呼：以為打錯

統一獅一軍教練團變動！高志綱新職上路、胡金龍投入教練行列

統一獅一軍教練團變動！高志綱新職上路、胡金龍投入教練行列

復出倒數！詹皇曝「肺像剛出生的嬰兒」　談本季定位：沒固定位置

復出倒數！詹皇曝「肺像剛出生的嬰兒」　談本季定位：沒固定位置

王念好9局高飛犧牲打！台灣海洋5比4險勝韓職　曾昱磬猛打秀MVP

王念好9局高飛犧牲打！台灣海洋5比4險勝韓職　曾昱磬猛打秀MVP

【櫻島火山連環噴發】噴煙衝上4400公尺！日本鹿兒島40航班停飛

熱門新聞

大谷翔平「巨額延後支付合約」再惹議　恐成明年封館最大導火線

去年遭釋出也被挖角！陳鴻文拒赴中國　選擇留在台灣

林益全下一站在中國？多隊有興趣　不排除任何可能

大谷翔平最新周邊「柔軟到讓人瘋掉」　球迷瘋搶：一定要入手！

獨行俠18歲狀元弗拉格締NBA首見紀錄　詹皇菜鳥季也沒辦到過

名人堂入圍出爐！12位新候選亮相 貝爾川再次挑戰

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷巨額延後支付合約恐成封館導火線

2陳鴻文拒赴中國打球　選擇留在台灣

3林益全下一站在中國！多隊有興趣

4大谷翔平最新周邊「柔軟到讓人瘋掉」

5獨行俠18歲狀元弗拉格締NBA首見紀錄

最新新聞

1高國慶重返一軍　直呼很怕新職務

2讀賣巨人19歲黃錦豪因傷退出冬盟

3鄭兆行也不知下一步：希望能留下...

4歐力士20歲育成投手宰制台灣海洋

5日本WBC徵召卡關！井端監督焦慮

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

兄弟3自培投手加入冬盟　彭政閔點名20歲潛力左腕拚明年合約

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

【櫻島火山連環噴發】噴煙衝上4400公尺！日本鹿兒島40航班停飛

SJ唱完大巨蛋直奔金豬　東海「護膝包腳」舊傷惹心疼

【3.5萬元維護校譽】電機系學長現身發雞排！400人冒雨排隊領

【10秒挑戰神人】一按精準命中…也太強了吧！

【力量驚人】北海道巨熊一掌推翻「300kg陷阱」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366