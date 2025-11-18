運動雲

王念好暖心留球作紀念　18歲團寵王翾祐敲出職棒「可愛首安」

▲王翾祐。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

統一獅今年選秀第三輪新秀王翾祐在冬季聯盟登場，16日代打王念好的打席敲出安打，成為進職棒後正式比賽的首安，而王念好也特地替他保留這顆首安球作為紀念。

王翾祐今年剛進職棒，二軍例行賽僅有短暫替補出賽，尚未敲出安打。如今獲得冬盟參賽機會，他坦言相當意外。他說：「我是很後期才知道要打，因為聽說參賽的球員都是明年比較被重視的球員，沒想過會有我的名字，真的嚇到，也很開心。」

王翾祐前兩戰都以替補出賽，首戰對台灣山林後援投手陳英睿，他第一次站上打擊區就敲安。他笑說：「開心是開心，但打得沒有很漂亮，有點不太滿意。」被問是不是軟弱安打？他笑回：「是『可愛』的安打啦！還可以再更好。」

年僅18歲的王翾祐成為台灣山林陣中的老么，也成為「團寵」，受訪期間不時有學長前來關心。他分享王念好的暖心舉動：「可能我有跟他提過我還沒敲安，結果比賽後他突然拿球給我，我也嚇一跳，他竟然還記得。」目前這顆首安球已收藏在房間。談到冬盟目標，王翾祐表示：「希望多學習，看大家如何處理場上細節，還有打擊策略。」

此外，弟弟王翾祈日前在黑豹旗亮相，以側投身分受到注目。王翾祐笑說：「我都會跟他傳接球，但他會亂丟，我就叫他準一點，兩個人一直鬥嘴。」但也期許弟弟朝更高層級邁進，「能旅外就旅外。」

王翾祈目前已長到 183 公分，當初因身材嬌小被三民國中教練張志強改為側投。王翾祐笑說：「他是有能力的啦，可能我都把好吃的留給弟弟了！」

