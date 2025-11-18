韓國投手近身球逼林威漢飛起來了　球迷神改圖「魔女宅急便」笑翻

▲台灣海洋林威漢為了閃近身球而跳起來。（圖／截自CPBL TV）

記者楊舒帆／高雄報導

冬季聯盟韓職聯隊與台灣海洋交手時，8局上出現有趣畫面。韓職後援投手金昌勳面對林威漢時，第四顆壞球形成保送，但這球極為近身，讓林威漢整個人跳了起來，畫面隨即在網路上被球迷做成哏圖，本人滑到後也笑翻。

林威漢此役擔任先發右外野手、排第8棒，前三打席敲出1支安打並吞下1次三振。第4打席在8局上擔任首名打者，金昌勳剛登板就出現控球亂流，連續投出壞球。

林威漢回憶當時情況表示：「他第三顆球就已經往我這邊來，我跳起來閃了一下。下一顆我有做好準備，反正不是好球我也不會打，所以有點預判會閃。結果真的來一顆更近身的，我就整個跳起來。」

球迷迅速在 Threads 上分享他跳躍的慢動作影片，更有人做成《魔女宅急便》的哏圖，笑稱「台鋼就是充滿魔法的隊伍」，掃把上還載著台鋼雄鷹吉祥物TAKAO。林威漢滑到後也直呼：「很好笑！」

林培緯在採訪中補充說：「我那個打席才跟小寶（韋宏亮）說，他下一球應該會丟他，結果真的丟。他的動作很像甲子園的馬場優治，我還做了一張對照圖放在IG限時。」

更有趣的是，故事還沒結束。林威漢笑著說：「他（金昌勳）往我這邊丟就算了，還一直牽制，大概牽制 6 次吧！」不過後續三名打者都敲出飛球、沒有繼續攻佔壘包。根據聯盟官網紀錄，該局三名打者合計遭到投手 7 次牽制，最後一名打者甚至觸及單打席「3次牽制限制」，最終田子杰擊出飛球出局。