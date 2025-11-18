運動雲

>

韓國投手近身球逼林威漢飛起來了　球迷神改圖「魔女宅急便」笑翻

▲▼台灣海洋林威漢為了閃近身球而跳起來。（圖／截自CPBL TV）

▲台灣海洋林威漢為了閃近身球而跳起來。（圖／截自CPBL TV）

記者楊舒帆／高雄報導

冬季聯盟韓職聯隊與台灣海洋交手時，8局上出現有趣畫面。韓職後援投手金昌勳面對林威漢時，第四顆壞球形成保送，但這球極為近身，讓林威漢整個人跳了起來，畫面隨即在網路上被球迷做成哏圖，本人滑到後也笑翻。

林威漢此役擔任先發右外野手、排第8棒，前三打席敲出1支安打並吞下1次三振。第4打席在8局上擔任首名打者，金昌勳剛登板就出現控球亂流，連續投出壞球。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林威漢回憶當時情況表示：「他第三顆球就已經往我這邊來，我跳起來閃了一下。下一顆我有做好準備，反正不是好球我也不會打，所以有點預判會閃。結果真的來一顆更近身的，我就整個跳起來。」

球迷迅速在 Threads 上分享他跳躍的慢動作影片，更有人做成《魔女宅急便》的哏圖，笑稱「台鋼就是充滿魔法的隊伍」，掃把上還載著台鋼雄鷹吉祥物TAKAO。林威漢滑到後也直呼：「很好笑！」

林培緯在採訪中補充說：「我那個打席才跟小寶（韋宏亮）說，他下一球應該會丟他，結果真的丟。他的動作很像甲子園的馬場優治，我還做了一張對照圖放在IG限時。」

更有趣的是，故事還沒結束。林威漢笑著說：「他（金昌勳）往我這邊丟就算了，還一直牽制，大概牽制 6 次吧！」不過後續三名打者都敲出飛球、沒有繼續攻佔壘包。根據聯盟官網紀錄，該局三名打者合計遭到投手 7 次牽制，最後一名打者甚至觸及單打席「3次牽制限制」，最終田子杰擊出飛球出局。

在 Threads 查看

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平「巨額延後支付合約」再惹議　恐成明年封館最大導火線

大谷翔平「巨額延後支付合約」再惹議　恐成明年封館最大導火線

去年遭釋出也被挖角！陳鴻文拒赴中國　選擇留在台灣

去年遭釋出也被挖角！陳鴻文拒赴中國　選擇留在台灣

林益全下一站在中國？多隊有興趣　不排除任何可能

林益全下一站在中國？多隊有興趣　不排除任何可能

大谷翔平最新周邊「柔軟到讓人瘋掉」　球迷瘋搶：一定要入手！

大谷翔平最新周邊「柔軟到讓人瘋掉」　球迷瘋搶：一定要入手！

獨行俠18歲狀元弗拉格締NBA首見紀錄　詹皇菜鳥季也沒辦到過

獨行俠18歲狀元弗拉格締NBA首見紀錄　詹皇菜鳥季也沒辦到過

名人堂入圍出爐！12位新候選亮相 貝爾川再次挑戰

名人堂入圍出爐！12位新候選亮相 貝爾川再次挑戰

王念好9局高飛犧牲打！台灣海洋5比4險勝韓職　曾昱磬猛打秀MVP

王念好9局高飛犧牲打！台灣海洋5比4險勝韓職　曾昱磬猛打秀MVP

統一獅一軍教練團變動！高志綱新職上路、胡金龍投入教練行列

統一獅一軍教練團變動！高志綱新職上路、胡金龍投入教練行列

韓國2戰23保送！吳昇桓講重話　韓媒憂WBC投手控球成致命傷

韓國2戰23保送！吳昇桓講重話　韓媒憂WBC投手控球成致命傷

金色Logo專屬大咖！大谷翔平明年續披榮耀戰袍　全聯盟僅6人入選

金色Logo專屬大咖！大谷翔平明年續披榮耀戰袍　全聯盟僅6人入選

【整座橋閃閃發亮】運鈔車硬幣撒滿地！ 員警路邊幫「撿錢」

熱門新聞

大谷翔平「巨額延後支付合約」再惹議　恐成明年封館最大導火線

去年遭釋出也被挖角！陳鴻文拒赴中國　選擇留在台灣

林益全下一站在中國？多隊有興趣　不排除任何可能

大谷翔平最新周邊「柔軟到讓人瘋掉」　球迷瘋搶：一定要入手！

獨行俠18歲狀元弗拉格締NBA首見紀錄　詹皇菜鳥季也沒辦到過

名人堂入圍出爐！12位新候選亮相 貝爾川再次挑戰

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷巨額延後支付合約恐成封館導火線

2陳鴻文拒赴中國打球　選擇留在台灣

3林益全下一站在中國！多隊有興趣

4大谷翔平最新周邊「柔軟到讓人瘋掉」

5獨行俠18歲狀元弗拉格締NBA首見紀錄

最新新聞

1林威漢談陽柏翔速度：繞壘像飛人

2日職隊友問高雄哪裡好玩？陽柏翔笑推瑞豐夜市

3韓國投手逼出林威漢「頂級跳躍」

4歐尼爾認「看到7億美元才知大谷是誰」

5里夫斯：GOAT詹皇回歸將有4打3優勢

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

兄弟3自培投手加入冬盟　彭政閔點名20歲潛力左腕拚明年合約

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

【櫻島火山連環噴發】噴煙衝上4400公尺！日本鹿兒島40航班停飛

SJ唱完大巨蛋直奔金豬　東海「護膝包腳」舊傷惹心疼

【3.5萬元維護校譽】電機系學長現身發雞排！400人冒雨排隊領

【力量驚人】北海道巨熊一掌推翻「300kg陷阱」

【10秒挑戰神人】一按精準命中…也太強了吧！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366