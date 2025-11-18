湖人最不需要擔心的人！里夫斯：GOAT詹皇回歸將有4打3優勢

▲里夫斯直呼詹姆斯是「史上最偉大球員」，力挺他歸隊融入無虞。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯湖人天王詹姆斯（LeBron James）明（19）日有望迎來開季首秀，他的隊友里夫斯（Austin Reaves）早已信心滿滿，認為這位傳奇球星不僅能無縫接軌融入球隊，還會讓湖人整體戰力更上層樓，他更直言不諱地稱詹皇是「史上最偉大」的球員。

在談到詹姆斯回歸後的球隊化學反應時，里夫斯毫不猶豫地表示，「他是史上最偉大的籃球員，他知道該怎麼在任何情況下發揮。」並進一步分析詹皇在當前湖人戰術中的優勢，他提到現在所有球隊都會對唐西奇（Luka Doncic）進行包夾，詹皇能利用對手的防守重心打出4打3的優勢。

「我想這是他過去23年來幾乎沒有體驗過的局面，因為他一直是對手偵查報告上的頭號目標。現在給他這樣的空間，我相信好事會發生。」里夫斯繼續說道。

▲里夫斯直言，湖人最不需要擔心的人就是詹皇。（圖／達志影像／美聯社）

湖人開季表現出色，戰績10勝4敗，暫居西區前段班。即便少了詹姆斯的助陣，里夫斯與唐西奇依舊扛起攻防重責，為球隊建立穩定節奏。外界有聲音擔心詹皇回歸後可能影響球權分配或隊友表現，不過里夫斯明確回應，「我們最不需要擔心的人，就是LeBron。」

至於詹姆斯本人，則展現了資深球星的務實態度。他坦言經過長時間的傷勢休養，仍需要一點時間調整身體狀態。今日訓練後，他笑說，「我現在的肺感覺就像剛出生的嬰兒……我得讓它恢復到成年人的狀態。」根據《ESPN》報導，他將觀察訓練後身體的反應，再決定是否出戰明日主場迎戰猶他爵士的比賽。