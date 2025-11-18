9勝4敗馬刺噩耗！溫班亞瑪拉傷將缺陣數周　教頭：不能輕忽小腿緊繃

▲溫班亞瑪左小腿拉傷將休養數週，馬刺採保守態度避免惡化。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

聖安東尼奧馬刺迎來沉重消息，開季狀態火燙的「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）因左小腿拉傷，將休養數周無法出賽。根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，馬刺為避免情況惡化，決定採取極度謹慎的態度，不會讓這位球隊核心過早復出。

消息指出，溫班亞瑪於當地時間周日接受核磁共振（MRI）檢查後確認拉傷，預計需在2至3周後再進行複檢，以評估恢復狀況。原本昨日對沙加緬度國王一役，他被列為「出戰成疑（questionable）」，原因是左小腿緊繃，最終仍被移出名單，缺席比賽。

馬刺總教練強森（Mitch Johnson）賽後談到此事時表示，「很明顯，最近聯盟裡已經有不少例子證明小腿緊繃這件事不能掉以輕心。我們不想冒險推進情況。」

▲溫班亞瑪本季場均26.2分、12.9籃板、3.6阻攻，表現再進化。（圖／達志影像／美聯社）

現年21歲的溫班亞瑪本季表現驚人。上周與金州勇士的NBA盃比賽中，他出賽38分鐘砍下全隊最高的26分，外加12籃板、4助攻與3阻攻。根據《ESPN》統計，他已連續3場至少繳出25分、10籃板，追平個人生涯最長紀錄。

在他缺陣的情況下，老將柯奈特（Luke Kornet）頂替先發，他前役表現不俗，全場5投5中拿下13分、3次阻攻，正負值達+13。馬刺在自由市場簽下他，正是為了在溫班亞瑪休息時支撐內線輪換。此外，資深中鋒歐利尼克（Kelly Olynyk）與畢永波（Bismack Biyombo）也預計將分擔更多上場時間。

這是溫班亞瑪生涯第3個NBA賽季，他本季場均26.2分、12.9籃板與4.0助攻，3項數據皆創個人新高，並以場均3.6次阻攻高居聯盟榜首。據悉，他前一場比賽後仍現身休息室，左小腿包覆著護套，但並未出現明顯不適。