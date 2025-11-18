復出倒數！詹皇曝「肺像剛出生的嬰兒」　談本季定位：沒固定位置

▲詹姆斯坦言肺部「像剛出生的嬰兒」，仍需時間調整狀態。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯湖人周末連勝鵜鶘與公鹿後，戰績提升至10勝4敗，穩居西區前段班。不過球迷最關心的焦點仍是天王詹姆斯（LeBron James）的復出時程。這位即將迎來個人第23個NBA賽季的傳奇，今（18）日親口透露自己的恢復狀況，形容肺部「像剛出生的嬰兒」，但也展現強烈重返賽場的決心。

詹姆斯今日隨隊完成全程訓練後受訪表示，「我現在的肺感覺就像剛出生的嬰兒……我得讓它恢復到成年人的狀態。」這番自嘲讓在場媒體發出笑聲，顯然歷經長時間傷勢休養後仍需時間調整。根據《ESPN》記者麥克梅納明（Dave McMenamin）報導，詹姆斯會先觀察身體對訓練的反應，再決定是否出戰隔天主場迎戰猶他爵士的比賽。

最新消息指出，湖人已將詹姆斯的出賽狀態提升為「出戰成疑（questionable）」，上場機率約為5成。《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）表示，這意味著他有極大機會在19日對爵士時迎來本季首秀。

▲湖人將詹姆斯列為「出戰成疑」，他有望在對爵士時迎來賽季首秀。（圖／達志影像／美聯社）

詹姆斯在休養期間仍保持訓練與觀察比賽節奏，這位即將年滿41歲的超級巨星，也談到自己本季在湖人新體系下的角色定位。他淡然表示，「無所謂……我從來沒有固定的位置。這世界上沒有任何一支球隊、任何一個俱樂部，是我無法融入並上場打球的。我能在球場上做任何事情。」

湖人接下來6天僅有一場比賽，對球隊而言是一個理想的調整時機。若詹姆斯能順利登場，不僅為球隊注入領袖氣勢，也能減輕唐西奇（Luka Doncic）的組織壓力。當這位「不老傳奇」再次披掛上陣，湖人的攻防節奏勢必將迎來全新變化。