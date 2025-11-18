名人堂入圍出爐！12位新候選亮相 貝爾川再次挑戰

▲ 美國棒球名人堂公布最新候選名單，其中包含 12 位首次入選投票的球員 。（圖／截自X）

記者王真魚／綜合報導

美國棒球名人堂週一公布 2026 年度候選名單，今年共有 12 名球員首次出現在選票上，包括四度明星賽投手哈默斯（Cole Hamels）、2011 年國聯 MVP 布朗（Ryan Braun）以及三度明星外野手坎普（Matt Kemp）。去年僅差 19 票與名人堂擦肩而過的貝爾川（Carlos Beltrán）則領銜 15 名留任者，再度向入堂資格發起挑戰。

貝爾川在 2025 年投票中獲得 277 票、得票率 70.3％，距離入選門檻僅差 19 票。他生涯 20 年累積 435 轟、1587 打點，曾 9 度入選明星賽，職涯效力皇家、大都會、太空人、洋基等隊。

雖曾在太空人 2017 年偷暗號事件中被點名，但他的支持度逐年上升，被視為本屆最具機會突破門檻的候選人。

新候選 3 大亮點

哈默斯（Cole Hamels）

生涯 163 勝 122 敗、防禦率 3.43，曾在 2008 年 NLCS 與世界大賽同步拿下 MVP，並在 2015 年投出無安打。

布朗（Ryan Braun）

2011 年國聯 MVP，生涯打擊率 .296，累積 352 轟、1154 打點。曾因禁藥問題遭到 65 場停賽，但 2011 年的 50 場禁賽成功申訴撤銷。

坎普（Matt Kemp）

三度明星賽，生涯 .284 打擊率，287 轟與 1,031 打點，曾效力道奇、勇士、教士等隊。

其餘首次具資格者包括肯德瑞克（Howie Kendrick）、墨菲（Daniel Murphy）、波賽洛（Rick Porcello）、秋信守、恩卡納西翁 （Edwin Encarnación）、岡薩雷斯（Gio González）、古登（Alex Gordon）、馬卡克斯 （Nick Markakis ）與 潘斯（Hunter Pence）。

凡是連續 10 年以上加入全美棒球記者協會（BBWAA）的成員均具有投票資格。選票須在 12 月 31 日前寄出，結果將於 1 月 20 日公布。獲選者將於 7 月 26 日正式進入名人堂。

而名人堂委員會將於 12 月 7 日公布 1980 年後最具貢獻的 8 名候選人中是否有人入選，包括邦茲（Barry Bonds）、克萊門斯（Roger Clemens）、馬丁利（Don Mattingly）、墨菲（Dale Murphy）、戴爾加多（Carlos Delgado）、肯特（Jeff Kent）、謝菲爾德（Gary Sheffield）與巴倫蘇埃拉（Fernando Valenzuela）。