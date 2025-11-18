WB年終賽郭怡萱完封烏克蘭對手！　強勢晉4強保底銅牌

▲郭怡萱挺進4強。（圖／翻攝臉書風拳）



記者張靖榕／綜合報導

在印度大諾伊達舉行的世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）年終總決賽傳來捷報，台灣20歲選手郭怡萱在51公斤級8強賽以5比0完封烏克蘭選手瑪琳丘克（Yaroslava Marynchuk），強勢晉級4強，確定為台灣再添1面獎牌。身為南澳泰雅族後裔的她，本季轉戰51公斤級後表現越加成熟，逐漸展現大將之風。

WB年終賽僅限年度積分達標的選手參賽，強度極高。郭怡萱在8強賽雖然面對身材具優勢的瑪琳丘克，但開賽後氣勢全開，首回合便以靈活腳步和精準攻擊掌控節奏，贏得全場裁判青睞。第二回合也持續有效纏鬥，再度獲得全數裁判肯定，提前奠定勝利基礎。

郭怡萱以5比0晉級，也確定至少收下銅牌。她的教練柯文明接受中央社訪問時表示，郭雖然個子不高，但靈敏度與反應都十分出色，善於運用速度和敏捷彌補身材劣勢。他說，團隊設定戰術以柔克剛、先發制人，「讓她逮到機會就會上」。

加入國家隊後，郭怡萱今年參加多場國際賽累積經驗，臨場穩定性明顯提升，不再怯場。柯文明直言，郭怡萱愈來愈有大將之風，期待她在4強面對哈薩克選手拉希姆別爾迪（Zhansaya Rakhymberdi）時能延續好表現，「相信她有自信就打得出來」。