林益全下一站在中國？多隊有興趣　不排除任何可能

▲林益全 。（圖／統一獅提供）

▲林益全 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／綜合報導

中國新成立的「中國棒球城市聯賽」（CPB）近日傳出「台灣自由球員名單」包含前大聯盟投手曹錦輝以及前統一獅強打「神全」林益全，引發各界關注。據了解，確實不只一支球隊對林益全展現濃厚興趣，當中包括球隊背後為台資企業，且已有球隊接觸。

熟悉相關情況的消息人士透露，39歲的林益全未排除任何可能性，雖然CPB首季賽事僅有兩個月，但他仍希望藉由新的舞台延續球員生涯，在此證明自己的身手。

中國棒球城市聯賽由官方定調為全新職業化聯盟，預計於2026年舉行首屆比賽，初期將以短期賽事的形式進行，包括「立春聯賽」與「夏至聯賽」兩項系列賽，作為正式聯賽前的試行階段；2027年將嘗試推行主場制度，並計畫在2028年全面導入主客場制。首屆賽事暫定於2026年1月9日至2月1日在廣東中山國際棒壘球中心舉行。

依照聯盟目前揭露的隊伍規範，每支球隊須由30名球員組成，其中特別要求本土球員不得少於10人，台港澳球員同樣不得少於10人，外籍球員則不設上限。

此外，聯盟未來將舉行選秀大會，提供本土球員加入機會，並開出最高月薪人民幣4萬元（約新台幣17萬元）的薪資上限。

若林益全確定加盟，最高薪即達4萬元，並有機會額外加入激勵條件，整體待遇仍具協商空間。

▲▼「中國棒球城市聯賽」（CPB）明年開打 。（圖／取自中國棒球城市聯賽官方社群）

▲「中國棒球城市聯賽」（CPB）明年開打 。（圖／取自中國棒球城市聯賽官方社群）

CPB積極向台灣球員招手，被視為新聯盟在組建戰力上的重要一步，但這樣的操作在台灣其實引發不少反彈。部分球迷認為，這可能帶有「棒球統戰」意味，已掀起一番討論。

剛過40歲生日的林益全是中職過去十多年來最具代表性的好手之一，生涯累積2013支安打、210支全壘打與1142分打點，生涯打擊率達3成32。他在2007年以選秀狀元加盟興農牛，後陸續效力義大、富邦悍將，並在2023年轉戰統一獅。

前兩季仍在一軍出賽89場與45場，但今年未獲上一軍機會，全季僅在二軍留下50場出賽紀錄，打擊率2成29，也因此中斷個人連續16年一軍出賽的紀錄。

統一獅在10月15日公布第一波戰力外名單當中包括林益全、阮裕智、李嘉祥與楊竣翔等人。談到林益全，領隊蘇泰安當時表示，感謝他3年來的付出，球隊目前正朝中生代與新秀為核心的方向重整戰力。

獨行俠18歲狀元弗拉格締NBA首見紀錄　詹皇菜鳥季也沒辦到過

王念好9局高飛犧牲打！台灣海洋5比4險勝韓職　曾昱磬猛打秀MVP

去年遭釋出也被挖角！陳鴻文拒赴中國　選擇留在台灣

林益全下一站在中國？多隊有興趣　不排除任何可能

統一獅一軍教練團變動！高志綱新職上路、胡金龍投入教練行列

快訊／統一獅隊宣布西武獅取得林安可議約權　領隊期待符合身價

國中軟聯向上國中隊史首冠　田沅羲MVP個人獎出爐

林安可旅日在即！球探：可望扛西武中心棒次　最大課題適應變化球

金色Logo專屬大咖！大谷翔平明年續披榮耀戰袍　全聯盟僅6人入選

韓國2戰23保送！吳昇桓講重話　韓媒憂WBC投手控球成致命傷

