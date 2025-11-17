王念好9局高飛犧牲打！台灣海洋5比4險勝韓職　曾昱磬猛打秀MVP

▲冬盟曾昱磬。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／綜合報導

冬季聯盟17日晚間賽事，台灣海洋與韓職聯隊激戰到9局才分出勝負。關鍵9局上，台灣海洋抓住對手失誤攻佔二、三壘，由王念好擊出高飛犧牲打超前比分；9局下則由台鋼狀元郎韋宏亮關門成功，守住1分勝利。曾昱磬猛打賞、貢獻1打點1得分，奪下單場 MVP。

台灣海洋首局下便展開攻勢，田子杰敲出二壘安打、顏郁軒選到保送，接著林培緯、曾昱磬、高聖恩連續安打，攻下2分先馳得點。不過韓職聯隊於4局下由捕手尹俊皓轟出陽春砲，將比分追至1分差。

6局上，曾昱磬安打帶起攻勢，兩出局後林威漢補上安打，吳柏萱再敲關鍵二壘安打，一口氣添得2分，拉開至4比1。

台灣海洋前三任投手展現壓制能力：李欣穎投3局無失分；邱立璿投2局僅被陽春砲失1分；潘奕誠接手2局沒被敲安打，表現亮眼。不過8局下鄭浩登板遇亂流，韓職聯隊靠二壘手失誤上壘，接著鄭恩源安打、柳炫印保送形成滿壘。換上韋宏亮後雖先投出保送失1分，仍被尹俊皓敲出2打點安打，韓職聯隊成功追平。

9局上，林培緯與曾昱磬連續安打，高聖恩因對手失誤上壘，王念好隨後擊出高飛犧牲打送回超前分。9局下韋宏亮續投，先被敲安但隨即連抓3出局，成功收下救援成功。

全場台灣海洋敲出14支安打，比韓職聯隊多出9支。其中第4到第6棒林培緯、曾昱磬、高聖恩全都演出猛打賞表現，曾昱磬以1打點1得分獲選單場 MVP。