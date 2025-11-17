獨行俠18歲狀元弗拉格締NBA首見紀錄　詹皇菜鳥季也沒辦到過

COOPER FLAGG RUNNING THE FLOOR. ????



記者游郁香／綜合報導

達拉斯獨行俠今（17）日迎戰拓荒者，憑藉18歲天才狀元弗拉格（Cooper Flagg）的「歷史級」表現，在主場歷經延長賽以138比133終止3連敗，收下開除總管哈里森（Nico Harrison）後的首勝。

弗拉格此役繳出21分、8籃板、5助攻、2阻攻、1抄截，成為NBA史上首位18歲就能在單場同時達成這5項數據的球員。即便以天賦著稱的「天選之子」詹姆斯（LeBron James），當年也僅曾3度達成除阻攻外的4項數據。這一戰也是弗拉格生涯首場延長賽勝利，意義非凡。

這位年輕新星在上半場表現平平僅拿2分，但易籃後火力全開，第3節獨得10分，還上演一次抄截後背後運球過人、穿越防守完成「2+1」的精彩歐洲步進球。進入延長賽，弗拉格再添4分、2籃板、1助攻，最關鍵的是比賽剩下1分39秒時，他助攻前輩P.J.華盛頓（P.J. Washington）快攻灌籃得手，幫助球隊以132比129反超。

華盛頓此役手感火燙，攻下21分，其中18分來自5記三分球；加福德（Daniel Gafford）貢獻本季新高20分外加6籃板、3阻攻；射手湯普森（Klay Thompson）替補登場命中5記三分，挹注19分火力；威廉斯（Brandon Williams）攻下15分、6助攻；克里斯蒂（Max Christie）添14分，整場共有7名獨行俠球員得分上雙，團隊投籃命中率50.5%，外線命中率高達44.1%。

拓荒者方面，夏普（Shaedon Sharpe）轟下全場最高36分、6助攻；艾夫迪亞（Deni Avdija）砍下29分、7助攻；葛蘭特（Jerami Grant）得到26分與5籃板；克林根（Donovan Clingan）貢獻16分、11籃板的雙十數據；卡馬拉（Toumani Camara）也繳出11分、10籃板的穩定表現。

這場勝利不僅終結獨行俠的3連敗，也替球隊注入急需的士氣。達拉斯目前戰績為4勝10敗，仍缺少因左小腿拉傷連續缺席9場的主力長人戴維斯（Anthony Davis）。但弗拉格的歷史級演出，讓球迷看見未來希望。