「拳擊精靈」吳詩儀年終賽首戰5比0完勝　強勢挺進4強

▲▼吳詩儀在拳擊女子60公斤級4強賽中，眼神堅毅。面對強勁的對手，奮戰到最後一刻，奪得銅牌。（圖／路透）

▲吳詩儀在WB年終賽8強戰以5比0完勝，強勢晉級4強。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

巴黎奧運銅牌得主吳詩儀今年從60公斤級轉戰57公斤級，今（17）日出戰世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）年終總決賽，她以壓倒性表現輕取烏茲別克好手圖爾迪別科娃（Sitora Turdibekova），5比0完勝闖進4強。

這項WB年終賽僅邀請年度積分排名前段的頂尖選手參賽，台灣派出黃筱雯、陳念琴、郭怡萱與吳詩儀4位女將，以及男子選手甘家葳、林囿聯手出征，陣容堅強。「拳擊精靈」吳詩儀今年狀態穩定，在3月保加利亞斯特蘭國際賽拿下金牌，6月泰國公開賽奪銀，9月世錦賽闖進8強，持續在57公斤級站穩腳步。

今日的8強戰，吳詩儀從開賽就展現強烈求勝氣勢，首回合主動出擊、掌握節奏，以明顯優勢取得5比0領先。次回合，對手試圖反擊，但她憑藉豐富經驗，再度以5比0壓制。進入最後一回合，吳詩儀更徹底掌控局面，最終以5比0完勝，毫無懸念挺進4強。

教練柯文明受訪時表示，這次能站上年終總決賽，是吳詩儀一年來努力的成果，他盛讚愛徒在首戰的表現成熟穩定，節奏掌握得宜，首回合打出氣勢，次回合穩住，第3回合放開來打，演練個人技戰術。

