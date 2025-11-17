統一獅一軍教練團變動！高志綱新職上路、胡金龍投入教練行列

▲統一獅教練團。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／台北報導

統一獅於17日公布新球季教練團重大異動。高志綱將轉任「一、二軍總監兼統籌教練」，負責整合兩軍運作與訓練規劃；首席教練一職則由郭俊佑接棒，潘威倫確定從2026年球季起升上一軍投手教練；今年季末才卸下球員身分的胡金龍，將擔任一軍助理打擊教練。

統一獅在季後挑戰賽以2勝3敗敗給樂天，無緣挑戰總冠軍。總教練林岳平在球季後主動提出請辭，但球團經整體評估後予以慰留，續任總教練一職。

球團並根據本季檢討提出以下重點調整：

一、林岳平續任總教練。

球團肯定其多年來在戰力規劃與新生代培育上的成果，決議慰留。

二、高志綱轉任一、二軍總監兼統籌教練。

高志綱建議設立此新職位以強化兩軍銜接、訓練流程與選手調整。球團同意並委以重任，期望改善現況、提升戰力。

三、潘威倫升任一軍投手教練。

潘威倫2025年在二軍執教，並參與日本火腿、西武秋訓學習，也曾隨一軍向霍斯曼取經。明年起將主責一軍投手調度與訓練，霍斯曼續任投手教練，負責協助與傳承。

四、胡金龍轉任一軍助理打擊教練。

今年球季末退休後正式轉任教練，將以豐富比賽經驗協助一軍制定打擊策略。

五、玉木朋孝返日不續約。

球團在球季後及秋訓前兩度向玉木教練表達續約誠意，並提供複數年合約，但玉木因個人生涯規劃決定返日。球團尊重其意願並表達感謝。

其他異動包括：

高國慶轉任一軍三壘跑壘指導教練；周廣勝專任內野守備教練；郭俊佑接任一軍首席教練。

▲統一獅教練團。（圖／統一獅提供）

2026 年統一 7-ELEVEN 獅教練團

一軍教練團：

總教練 林岳平

一、二軍總監兼統籌教練 高志綱

首席教練 郭俊佑

投手教練 潘威倫

投手教練 霍斯曼

牛棚教練 羅錦龍

打擊教練 馬修爾

打擊教練 潘武雄

助理打擊教練 胡金龍

內野守備教練 周廣勝

外野及跑壘教練 莊駿凱

三壘指導教練 高國慶

捕手教練 陳俊輝

體能教練 吳秉軒

農場主管 潘俊榮

二軍教練團：

總教練 劉育辰

投手教練 曾浩哲

投手教練 鄭博壬

投手教練 賴泊凱

打擊教練 唐肇廷

外野跑壘教練 朱元勤

捕手教練 林偉

守備教練 莊景賀

體能教練 高政華

基地教練 傅于剛