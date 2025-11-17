運動雲

快訊／統一獅隊宣布西武獅取得林安可議約權　領隊期待符合身價

▲林安可、林岳平、陳傑憲。（圖／統一獅提供）

▲林安可。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／台北報導

統一獅重砲林安可於本月3日宣布行使旅外球員權利，獅隊17日正式宣布由日職西武獅取得與林安可的議約權。

統一獅與西武獅自2016年起合作密切，「台日雙獅會」交流活動已超過10年，包括主題日、秋訓教練研習、春訓熱身賽等。今年11月3日林安可符合年資取得旅外資格，加入王柏融、陳韻文、曾峻岳、古林睿煬、徐若熙之列，成為透過旅外入札制度申請的球員之一。今日為日職球團提出議約申請的截止日，西武正式取得優先與林安可談約的資格；接下來將由西武球團與林安可經紀公司展開談判，議約期預計在一個月內完成所有程序。

統一7-ELEVEN獅總經理蘇泰安表示：「感謝埼玉西武獅對林安可的肯定。對於林安可提出旅外申請，球隊樂觀其成，也期望他能在日職打出亮眼成績，再次證明台灣棒球的價值與實力，這同時也是獅隊的榮耀。本次由西武取得入札議約權，接下來就交由林安可的經紀公司與西武洽談。相信西武會提供符合他身價的合約，讓林安可在日職舞台展現實力，成為台灣之光。明年也是台日雙獅合作第11年，也期待林安可加盟後，讓雙獅交流更具意義。」

林安可與西武的洽談的合約內容尚未公布，不過據了解，年薪預估將超過100萬美元，加上複數年合約與入札金，整體總額推估約400萬美元。

林安可大學時期即是投打「二刀流」選手，進入中職後以投手身分展開生涯，但很快專注於打者發展。2019年至2025年共出賽583場，累積112轟、399打點。今年敲出23轟，是生涯第二多，僅次2020年繳出的32轟。該年他勇奪全壘打王、新人王與打點王，並於2020至2021年連兩年獲選外野手最佳十人。

快訊／統一獅隊宣布西武獅取得林安可議約權　領隊期待符合身價

