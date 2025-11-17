「讀大學讓我更沈穩」林立分享成長心法　職棒首打席開轟並非偶然

運動雲

▲林立。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

林立17日出席大專棒球聯賽記者會，回顧自己的大學生涯時表示，大一在大專盃奪冠，是他成長最快的階段之一，而在大學歷練後踏入職棒，也讓他的心態更加沉穩。

林立說：「大一就拿冠軍對我很有意義，是很棒的大學回憶。雖然學長們畢業後都沒有再奪冠也有點可惜。在大學拿冠軍等於是在和文化大學對決，他們很強，有（王）柏融、（蘇）智傑等。我們那年也有宋家豪學長，可以壓制對手，加上幾位一年級就先發的球員也很爭氣，幫助球隊拿下勝利，那段時間應該是我成長最快的時候，是很棒的比賽。」

談到職棒生涯首打席全壘打，林立回憶：「職棒的強度當然比學生時期高很多。我打過世大運後才進職棒，幸運有教練團信任，一開始就有先發機會。相比高中畢業進職棒的球員，我的大學經驗讓心態更沉穩。那支全壘打當時是2壞球後的設定，才會有那樣的結果。讀大學不是壞事，心態比高中生成熟，上職棒後也能更快穩定下來。」

談到如何面對低潮，林立坦言，棒球最麻煩的是遇到低潮。「魔鬼藏在細節裡，要變得穩定，就是要做功課、多花時間面對。靜下心來，狀況不好就讀書、調整心態，過程中思考，之後會更開心、狀況也會更好。從國小到高中都一樣，如果想往職業方向走，就必須學會面對起落。」

最後他也鼓勵大專球員：「如果心中有夢想、有目標，想挑戰職棒，就利用大專聯賽跟大家競爭，把握每一次機會，朝更高的殿堂前進。」

