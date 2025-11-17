36歲哈登近4戰場均34分兩度大三元　夢回巔峰成史上第4人

記者游郁香／綜合報導

36歲的哈登（James Harden）又一次打出「老而彌堅」的代表作，今（17）日在波士頓對決塞爾提克，他幾乎以一己之力將快艇從深坑拉回戰局，全場繳出37分、7籃板、8助攻的全面數據，其中32分集中在下半場。然而關鍵時刻的追平三分彈框而出，最終快艇以118比121飲恨。

Jaylen Brown and James Harden dueled in Boston ????@FCHWPO: 33 PTS, 13 REB, W@JHarden13: 37 PTS (32 in 2H), 8 AST



Clippers come back from 24 down, but Celtics hold on! pic.twitter.com/cPmrodHiRd — NBA (@NBA) November 16, 2025

哈登此役22投9中、三分球11投5中，罰球15罰14中，攻下全場最高的37分，但隊友火力有限，無人得分超過17分。塞爾提克則由布朗（Jaylen Brown）與普理查（Payton Pritchard）聯手爆發，前者攻下33分、13籃板，後者砍進8顆三分拿下30分。波士頓在第3節一度領先24分，儘管末節被快艇追到僅差1分，仍靠普理查最後2罰穩住陣腳，以121比118險勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲哈登連兩戰合砍78分，成為NBA史上第4位36歲以上能連兩場35+5+5的球員。（圖／達志影像／美聯社）

哈登的表現再次展現他「老而彌堅」的價值。他近期火力兇猛，過去4場比賽有3場得分超過35分，期間繳出兩次大三元，場均數據高達34分、9.8籃板、8.8助攻，命中率47.1%、三分命中率41.9%、罰球命中率高達90.5%。

NBA官方數據指出，哈登成為聯盟史上第4位在36歲或以上仍能連兩場繳出「35分、5籃板、5助攻」的球員，僅有詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）與柯瑞（Stephen Curry）曾達成過此壯舉。

雖然球隊吞敗，但社群媒體上一片盛讚。記者埃斯納阿沙里（Farbod Esnaashari）感嘆，「這大概是快艇最讓人心碎的一場敗仗，哈登已經做了他所能做到的一切。」他直言，若哈登身邊多一位健康的幫手，快艇的情況應該會好很多。

哈登近兩戰合計砍下78分、21籃板、19助攻，手感十分火燙。這位曾3度奪下得分王的老將在36歲仍打出巔峰等級表現。

▲哈登下半場狂飆32分，差點帶領快艇逆轉塞爾提克。（圖／達志影像／美聯社）