UBL30 週年開戰！96 校、3700 選手參賽　林立勉勵面對挑戰

▲林立出席大專記者會。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

114 學年度大專棒球聯賽（UBL）即將熱血開戰，主辦單位今（17）日舉辦開賽記者會，宣告全台最高層級學生棒球賽事正式啟動。最受矚目的公開一級預賽將於 11 月 25 日起在臺東、高雄兩地開打，複賽移師嘉義市立棒球場，最終冠軍戰將於 115 年 1 月 23 日在新北市三重棒球場誕生。

運動部洪志昌次長洪志昌次長表示，UBL 自 85 學年度創辦至今已邁入第 30 屆，是國內學生棒球最重要的舞台之一。今年共有 96 所學校、121 支隊伍、約 3,700 名選手參賽，預計舉行逾 450 場比賽，規模盛大。洪次長提到，UBL 的精神在於廣植運動人口、培育新秀、提升學生運動能力，公開一級更是展現高強度競技的代表賽事。許多現役職棒球星皆出身 UBL，如樂天桃猿隊長林立，就曾從大專聯賽起步，最終站上國際舞台，成為世界 12 強冠軍成員。

大專體總會長王淑音則指出，UBL 是學生棒球的最高殿堂，本年度以「Let’s Play A Game（again）再一次」作為主題，希望鼓勵選手不斷透過比賽累積經驗、挑戰自我。「即使遇到挫折，也要勇敢向前，每一次再出發，都是邁向更成熟的自己。」

2025 年臺灣大賽冠軍隊樂天桃猿隊長林立也親自出席開賽記者會。林立曾於大專棒球聯賽征戰三年，並帶領國立體育大學於 103 學年度奪冠。他勉勵學弟們勇於面對挑戰，並強調唯有持續突破與堅持，才能帶領團隊站上頂峰。此外，上學年度各組冠軍球隊代表也分享備戰歷程，強調團隊合作與扎實訓練是邁向巔峰的關鍵。

公開一級賽事將於 11 月 25 日正式開戰，16 支隊伍將先在臺東、高雄進行單循環預賽；複賽於嘉義市立棒球場採單循環 8 強賽；最終冠軍賽在三重棒球場舉行。複賽及冠軍戰將全程直播，球迷可透過 MOMOTV 與 SSU TV 一同關注最具期待的學生棒球盛事，為年輕選手加油。

