辛納再勝小蠻牛！強勢衛冕年終賽冠軍　　延續室內31連勝神話

2025 undefeated champion @janniksin collects a record $5,071,000 with his triumph in Turin! #NittoATPFinals pic.twitter.com/ggExvbPdTr — ATP Tour (@atptour) November 16, 2025

記者游郁香／綜合報導

網壇新世代「雙驕」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）與辛納（Jannik Sinner）在ATP年終總決賽再次狹路相逢，這已是兩人第6度在決賽正面交鋒，最終由辛納笑到最後。他在家鄉球迷面前以7比6（4）、7比5擊退「小蠻牛」，成功衛冕年終賽冠軍，也寫下室內硬地31連勝的驚人紀錄。

首盤辛納在5比6落後時化解盤點，他憑藉一記強勁的二發，逼得艾卡拉茲回球掛網，成功撐過危機。隨後在搶七中，他化解了對手的放小球，再以高壓扣殺奪分，為首盤奠定勝基。

第2盤艾卡拉茲右大腿出現不適，兩度接受治療並纏上繃帶。辛納在次盤後段拿下長回合後高舉手指比向耳朵，示意球迷替他加油，全場氣氛沸騰。他最終在艾卡拉茲反拍出界後破發成功，贏下了比賽，他激動倒地慶祝，「那是一個非常強烈的情感時刻。」

▲辛納力退「小蠻牛」艾卡拉茲，在家鄉成功衛冕ATP年終總決賽冠軍。（圖／達志影像／美聯社，下同）

這位義大利球星今年曾因藥檢爭議被禁賽3個月，如今能在家鄉封王，格外意義深重。

這是辛納本季對艾卡拉茲的第2勝，上一場是在溫布頓決賽登頂，而整季6次交手全是冠軍戰，顯示兩人已攜手主宰男子網壇。儘管如此，「小蠻牛」仍以10勝6敗在交手紀錄中占上風。

辛納賽後感性表示，「這是難以置信的一個賽季，能以這樣的方式收尾、在義大利球迷面前贏球，對我來說非常特別。」

艾卡拉茲則提前鎖定年終世界第一，這也是他首次打進ATP年終總決賽決賽。他稱讚辛納的穩定與韌性，「我對今天的表現非常滿意，只是遇上了一個兩年來在室內沒輸過的人。我希望你明年準備好，因為我會準備好，希望能再多打幾場決賽、與你對決。」

這對宿敵已連續3次在大滿貫決賽碰頭，艾卡拉茲先後拿下法網、美網，辛納則在溫布頓成功復仇。兩人還在今年的義大利公開賽和辛辛那提決賽交手，堪稱本世代最火熱的對抗組合。

辛納今年除了在溫布頓封王，還贏得澳洲公開賽冠軍，與艾卡拉茲各收穫兩座大滿貫冠軍。至今，「小蠻牛」生涯累積6座大滿貫冠軍，辛納則有4座。

這場勝利也讓辛納在年終總決賽累積10連勝，自2023年輸給喬科維奇（Novak Djokovic）後再未失利，甚至在這10場比賽中未丟過任何一盤。他同時將室內硬地連勝紀錄推進到31場，繼續穩居「室內之王」寶座。