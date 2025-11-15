運動雲

日本社會人教頭讚爆澄清湖球場　台灣香蕉很好吃「最高です」

▲ 川口朋保 。（圖／記者王真魚攝）

▲ 川口朋保 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／高雄報導

日本社會人代表隊今於冬季聯盟首戰展現強大壓制力，以滿貫砲奠定勝基，最終以5比1擊敗台灣海洋隊，順利收下開幕勝。總教練川口朋保賽後表示，球隊投守兩端水準穩定，是奪勝關鍵。

「選手有展現不錯的水準，我們投手這場比賽沒有失分，守備也帶動攻擊，才能拿下第一場勝利。」川口朋保肯定球員表現，尤其是在比賽中段成功把握攻勢。

本場比賽的勝負分水嶺出現在3局上，外山優希在滿壘時一棒掃出滿貫砲。川口朋保談到這位功臣時給予高度評價，「他是我們擊球速度最快的打者，那一球剛好有打中球心，所以逮中就擊出去了。」

今年冬盟賽事首度以南部球場為主場地，日本社會人隊也首次在高雄比賽。川口朋保對球場環境印象極佳，「這裡球場非常棒，第一次來就覺得很棒。球場很大、很寬，觀眾席色調漂亮，選手休息室後走廊很乾淨，整體是非常好的球場。」

這批冬盟球員是否會成為明年日本亞運代表隊觀察名單，川口朋保透露，原則上以今年9月比賽的那批選手為主體，但會從冬盟再挑選表現突出的球員加入，「透過這次比賽，我們會選幾個人，作為明年亞運的戰力補充。」

冬盟今日開打，中職特別贈送象徵台灣特色的一大串香蕉，川口朋保也在訪問尾聲笑著直呼，「台灣香蕉很好吃！最高です！」

▲日本社會人外山優希。（圖／中職提供）

▲日本社會人外山優希。（圖／中職提供）

