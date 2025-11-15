夏威夷別墅官司延燒！大谷翔平遭控不當施壓　陣營不排除反向提告

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

連續3年、個人生涯第4度拿下MVP的洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平，在光環背後下，大谷同時也成為美國夏威夷一宗高級別墅開發糾紛的被告，休賽季恐怕將被漫長的訴訟纏身。

這起爭議源自大谷代言的夏威夷別墅開發計畫。原告為夏威夷不動產開發商海斯（Kevin J. Hays）以及不動產仲介松本朋子兩人，他們與不動產投資公司Kingsbarn Realty Capital合作，推動夏威夷高級度假村開發案；大谷與Kingsbarn簽下宣傳合約，成為該別墅區首位買主，同時也擔任廣告代言人。

2024年4月，銷售公司官網上開始刊出大谷的宣傳影片，他在影片中說道：「我找到天堂了。這裡是個特別的地方。」；松本也多次受訪亮相日本媒體，大力強調該別墅地段與規劃的吸引力，讓這個開發案在日本球迷之間迅速打開知名度。

而風波在今年8月正式浮上檯面。海斯與松本兩人入稟夏威夷州法院，指控大谷及其代理人巴雷羅（Nez Balelo），稱巴雷羅向Kingsbarn施壓，導致兩人被排除在專案之外，構成「不當行使權力」，並向大谷與巴雷羅提出損害賠償請求。

根據日媒《NEWSポストセブン》報導指出，一名熟悉美國司法程序的旅美記者受訪表示，雙方攻防自此展開：「在遭到起訴後，大谷與巴雷羅的辯護團在9月提出書面文件，主張『在原本合約中並不存在的另一個不動產專案中，（原告方）不當使用了大谷的姓名與照片』，請求法院駁回此訴訟。」

也就是說，大谷一方反指控原告，認為對方在與原契約無關的其他不動產專案中，擅自沿用大谷姓名與肖像。

面對大谷方的「不當使用」指控，原告也迅速在訴狀中提出反擊；同一位旅美記者說明，原告在重送的訴狀裡，作出如下主張：「對此，原告方面又重新遞交了新的起訴狀；簡單來說，他們的主張是：『大谷方所稱的姓名與照片「不當使用」，其實早在事前就已以電子郵件向巴雷羅與大谷的聯絡窗口進行說明，而且該內容在網站上已持續公開了14個月。

儘管如此，巴雷羅卻突然開始對該廣告表達強烈反感，只是為了將兩位原告趕出專案，才捏造出所謂「不當使用」這個理由。』在這份主張中，巴雷羅所屬的經紀公司CAA以及CAA Sports也被新增為被告。」

換言之，原告認為自己早已「打過招呼」，宣傳內容也長期公開，並非偷用大谷肖像，反而是遭到刻意設局排擠出局，才不得不到法院討公道。

本案第一次開庭，原定於11月3日以線上方式舉行。巧合的是，那一天正好是道奇在洛杉磯舉行世界大賽封王遊行的日子。

事實上，在道奇確定晉級世界大賽後不久，大谷陣營就先採取了動作；該名旅美記者透露，大谷方於10月20日向夏威夷州法院提出關鍵申請：「大谷一方針對原告主張的『大谷與CAA非法妨礙（不動產專案）的進行』，向夏威夷州的法院提出申請，表示這樣的主張『完全沒有根據』，請求法院駁回起訴；在那個時間點，外界就推測原定11月3日的開庭日期有可能已被延期。

相對的，原告方在10月30日向法院提出對大谷方主張的再次反駁書；結果在11月5日，法院裁定，將就原告與被告雙方所申請調查的證據進行審理，並決定於12月5日進行聽證會。」

目前法院已決定於12月5日召開聽證會，就雙方提出的證據進行審理。

世界大賽封王遊行與官司時程原本可能重疊，對剛拿下MVP的大谷來說，無疑是一大外在壓力；接下來的重點將落在「不當使用」4個字如何被法院認定：「其中一個關鍵點將是，大谷一方所主張的原告對大谷姓名與肖像『不當使用』，最終會如何被認定，」該名記者透露。

在這個問題上，原告與大谷一方在最初所簽訂的合約內容將變得非常重要，但在目前公開的法院文件中，關於合約內容的部分都以黑色塗抹，外界無法閱覽；12月5日的開庭上，很可能會再度釐清這一點。」

對大谷而言，這是難得的休賽期，但12月5日必須先專心面對官司，6天後（12月11日）才迎來妻子真美子生日，時間點相當微妙。

更引人注目的是，大谷一方在10月20日向法院提出的申請書中，還特別留下了「預告反擊」的文字：「被告（大谷一方）有意在適當時機，基於原告的不法行為，特別是圍繞大谷的姓名與肖像遭不當挪用之不法行為，提起適當的反向訴訟；若本次（駁回訴訟的）申請獲得准許，被告將在另一件訴訟中主張自身權利。」

旅美記者解讀，大谷陣營對此事態度強硬：「大谷陣營始終展現出堅定不退讓的態度。如果真的另行提出反訴，官司長期化恐怕在所難免；身為眾多企業的廣告代言人，大谷一方似乎打算在這場訴訟中徹底爭到底，以證明自身的可信度。」

身為全球最具商業價值的棒球球星之一，大谷手握眾多國際品牌代言，形象與信用對他及其經紀團隊而言至關重要；從目前釋出的法律文件與受訪內容來看，大谷陣營並不打算息事寧人，反而準備在必要時主動提起反向訴訟，以捍衛自身權益與商譽。