道奇高層掛保證　佐佐木朗希2026年鎖定先發輪值

▲▼佐佐木朗希。（圖／路透）

▲佐佐木朗希。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

剛幫助洛杉磯道奇奪下世界大賽冠軍、在季後賽牛棚大放異彩的日籍右投佐佐木朗希，明年將不再是終結戰力，而是被球團鎖定重返先發輪值；總管戈麥斯（Brandon Gomes）親口強調，佐佐木2026年會在先發陣中，棒球營運總裁佛里曼（Andrew Friedman）也完全認同這項規劃。

根據《The Orange County Register》報導，戈麥斯近日受訪時明確表示，佐佐木將絕對在球隊2026年的先發輪值內，佛里曼隨後在受訪時進一步說明球隊思維，他說：「對我們來說，之所以把佐佐木當作後援投手來用，主要是為了幫他把投球動作找回來，我覺得在這方面我們已經取得了不少進展；所以對我們而言，我們現在絕對是把他視為一名先發投手，而且是非常優秀的先發投手，我們也會在這個休賽季持續努力，讓他在春訓時能處在最佳狀態，幫助我們再度奪勝。」

佐佐木去年是自由球員市場上最受矚目的先發投手之一，今年在日本對上小熊的比賽，替道奇擔任球隊賽季第2戰先發，完成生涯MLB初登板；他展現出火球四縫線與銳利指叉球，但控球明顯不穩，3局投球就送出5次保送。

這樣的控球問題持續延伸到前段賽季，他在34.1局中投出多達22次保送，8場先發交出4.72防禦率、24次三振，揮空率僅20.4%，低於聯盟平均；5月，他因右肩夾擠症狀被放入傷兵名單，一休就是3個多月。

直到9月24日，佐佐木才以全新角色回歸。道奇決定將他移入牛棚，在短局數任務中讓他「火力全開」，結果調整立刻奏效，他在例行賽最後兩場各投1局無失分，合計2局送出4次三振、無保送，球速也明顯拉升。

進入季後賽，佐佐木成為道奇奪冠路上關鍵武器。他在季後賽累計投10.2局只失1分，並在國聯分區系列賽對費城人的第1戰與第2戰成功守成，拿下兩場救援成功；雖然期間仍有5次保送，但投出6次三振，身為救援投手的揮空率飆到 33.7%，與先發時期相比有大幅提升，也證明他在健康、動作順暢的情況下，球威足以碾壓打者。

若一切照球團規劃發展，佐佐木明年將回到先發行列，加入道奇預計的2026豪華輪值，成員包括大谷翔平、山本由伸、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow），加上佐佐木，組成堪稱全聯盟最具星度與爆發力的先發投手群。

此外，道奇還握有希恩（Emmet Sheehan）、史東（Gavin Stone）、萊恩（River Ryan）等選項，可視情況擔任第6號先發或長中繼；史東與萊恩本季因右肩手術與TJ手術整季報銷，但若復健順利，將進一步提高道奇輪值的厚度與調整彈性。

關鍵字： 洛杉磯道奇、MLB、佐佐木朗希

