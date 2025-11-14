運動雲

大谷翔平又全包！連3年5冠前所未見　一天狂收4獎「感謝大家」

記者王真魚／綜合報導

大聯盟年度頒獎典禮「MLB Awards Show」今天在內華達州拉斯維加斯舉行，包含兩聯盟 MVP、「漢克阿倫獎」、以及由球迷與專家共同票選的「All-MLB Team」等大獎陸續公布。道奇球星大谷翔平一口氣抱回 4 座大獎，加上日前公布的銀棒獎，正式達成「連3年5冠」的驚人壯舉。

大谷本季打出打擊率.282、55支全壘打（聯盟第2）、102分打點，並選到生涯新高109次保送。146得分寫下道奇隊史第2高，他以1.014的OPS及頂尖火力完美扮演開路先鋒的重要角色。

大谷在6月16日對教士之戰自第二次右手肘手術後重返投手丘，並於8月27日對紅人拿下相隔749天的勝投。整季14場登板、47局投出1勝1敗、防禦率2.87，宣告二刀流強勢復活。

大谷在11月6日（台灣時間7日）先拿下銀棒獎DH部門獎項，為個人連3年、第4度獲獎。 

隨後在今日典禮上，MVP正式公布——大谷拿下生涯第4座MVP，成為史上首位在美國聯盟（2021、2023）與國家聯盟（2024、2025）都多次獲獎的選手。4度榮獲MVP也僅次於貝邦茲（Barry Bonds）的7次，排名MLB史上第2。

 另外，大谷也奪下漢克阿倫獎，從2023年起已連3年獲獎；最佳DH則完成5連霸，追平名人堂球星「老爹」歐提茲（David Ortiz）的紀錄，並再度入選年度第一隊（DH）。

加上銀棒獎，大谷本季共拿下5項重量級獎項，並且是連續第3年達成全數包辦，堪稱前所未見。

大谷透過影片出席並表示，「大家好，很榮幸能獲得這些獎項，也非常感謝所有在投票中支持我的球迷與相關人士。」

關鍵字： 大谷翔平漢克亞倫獎指定打擊道奇2025獎項

