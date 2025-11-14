卡洛爾婉拒台灣後確定加入WBC美國隊　秒答應嗨喊：好興奮啊！

▲中職會長蔡其昌今年7月曾親赴美國拜訪，不過卡洛爾明確表態希望代表美國出賽，並婉拒中華隊邀請。。（圖／聯盟提供）

記者王真魚／綜合報導

2026 年世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月登場，美國隊名單持續更新。今（14）日再宣布兩名外野主力加入，包括「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll）與小熊新銳外野手阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）。

響尾蛇球星卡洛爾本季打出 MVP 等級表現，143 場比賽繳出打擊三圍 .259/.343/.541，敲出 31 轟與 84 分打點，wRC+139、fWAR 6.5，另以 17 支三壘安打稱霸大聯盟。卡洛爾的母親為台灣人，因此曾被視為中華隊的可能補強對象。

中職會長蔡其昌今年 7 月曾親赴美國拜訪，不過卡洛爾明確表態希望代表美國出賽，並婉拒中華隊邀請。他當時強調，自己從小在美國成長，目標始終一致，是加入美國隊，「沒有備案，也不想占去台灣球員的機會。」

儘管不替中華隊出戰，但卡洛爾表示未來若有機會，願意來台參與棒球推廣交流。

美國隊今日也正式宣布卡洛爾入列，他透露，被通知入選當下正看足球賽，「接到電話真的好興奮啊！這完全不是一個難做的決定。」

另一位入選的外野手阿姆斯壯今年上半季火燙，一度與隊友塔克（Kyle Tucker）及大谷翔平一同被討論為國聯 MVP 熱門，並首次入選明星賽。全季出賽 157 場，打擊三圍 .247/.287/.481，擊出 31 轟、95 分打點，fWAR值 5.4。

目前美國隊陣容包括隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）、水手強打捕手羅里（Cal Raleigh）、皇家游擊手小惠特（Bobby Witt Jr.）與海盜王牌史基斯（Paul Skenes）。

如今加上卡洛爾與阿姆斯壯雙雙入列，美國隊外野戰力正式成形，與賈吉組成的強悍外野群被視為本屆經典賽火力最具威脅的組合之一。