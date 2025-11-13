古林睿煬推定年薪7500萬日圓續留火腿　期許明年變得更強！

▲古林睿煬（圖／截自X）

記者王真魚／綜合報導

北海道日本火腿隊 13 日宣布，已與投手 古林睿煬（25） 就 2026 年球季的續約達成共識。雖然他目前仍在複數年合約期間，但新合約將使他的推定年薪從本季起調升 1500 萬日圓，達到 7500 萬日圓（約1500萬台幣），另有激勵獎金）。古林透過球團發表感言，期許下一球季變得更強。

古林睿煬今年加入日本火腿，5月11日對樂天一役，以9局98球、2安打完封，達成100球以內完封的「馬達克斯（Maddux）」。本季共出賽7場，留下2勝2敗、防禦率3.62的成績。

火腿球團稍早發布，和古林睿煬、孫易磊等台將續約。其中古林睿煬透過球團表示，「能夠在 2026 球季繼續以北海道日本火腿鬥士的一員身分出賽，我非常感謝球團所有給予我機會。」

本季因傷勢所困，古林睿煬自責沒能充分為球隊做出貢獻，「下個球季，我希望能在整個賽季都成為球隊的助力。這段休賽期，我會全力投入訓練，變得更強後再回到球場。」

「另外，這是我在火腿隊的第一年，球迷們熱情地接納我、給予我許多力量，真的非常感謝。明年能夠再和火腿隊球迷們一起戰鬥，我已經開始期待了。」古林睿煬說。