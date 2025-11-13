運動雲

中華代表團150人出征東京聽奧　李洋親自送機為選手加油

▲▼中華代表團出征聽奧，運動部部長李洋、政務次長鄭世忠、適應運動司司長林佩君、2025年東京第25屆達福林匹克運動會團本部、女籃及羽球代表隊。（圖／運動部提供）

▲中華代表團出征聽奧，運動部部長李洋親自送機。（圖／運動部提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

2025年第25屆東京達福林匹克運動會（簡稱聽奧）即將於11月15日至26日登場，我國代表團陸續啟程前往日本東京參賽。運動部部長李洋今（13）日親自前往桃園機場為最大團，包括羽球隊12人、女籃隊13人及團本部人員送機，並一一與大家擊拳打氣，鼓勵勇敢迎戰，突破自我。

李洋表示，本屆代表團總計 150 人，組團規模僅次 2009 年臺北聽奧，也有20多位選手是第一次參加，為這次代表團注入新的力量。而本屆也首度推展長期備戰模式，由中華民國聽障者體育運動協會與運動部攜手啟動「達福林匹克運動會備戰計畫」，將提供選手多元且完善的資源與服務。

▲▼中華代表團出征聽奧，運動部部長李洋、政務次長鄭世忠、適應運動司司長林佩君、2025年東京第25屆達福林匹克運動會團本部、女籃及羽球代表隊。（圖／運動部提供）

▲▼中華代表團出征聽奧，運動部部長李洋、政務次長鄭世忠、適應運動司司長林佩君、2025年東京第25屆達福林匹克運動會團本部、女籃及羽球代表隊。（圖／運動部提供）

聽奧代表團團長林昭穎則表示，這次透過長期備戰計畫，提供歷屆最好的資源，大家也一定會全力以赴，爭取佳績。

運動部表示，近年國際聽障運動走向高度競技化發展，我國代表隊自去年即展開備戰計畫，本屆選派田徑、游泳、射擊、桌球、羽球、網球、保齡球、籃球、空手道、跆拳道與定向越野等11個運動種類代表隊，計76位選手及20位教練參賽，並由馬偕醫院及臺北市立大學協力組成17人醫療防護團隊，輔助選手站上夢想競技舞臺，展現辛勤訓練成果。政府將持續落實適應運動政策推展，完善訓練資源與支持系統，讓每一位有才華的運動員，都能站上國際舞臺展現實力。

代表團最大團隊啟程後，今天尚有保齡球、射擊、網球、定向越野、男籃等代表隊陸續出發。我國首個出賽項目是11月15日的定向越野短距離競賽，大會也將在同日晚間舉行開幕典禮。邀請國人一起支持聽奧代表隊，一起為選手們加油，期盼他們在比賽中發揮最佳表現，展現臺灣堅韌的精神與風采。

關鍵字： 東京達福林匹克運動會聽奧李洋

【太近了吧OAO】眼鏡蛇見有人！立身+展開頭部嚇阻

