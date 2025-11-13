韓華鷹曝王彥程加盟過程　球探為何飛去日本而非美國？

▲韓華鷹簽下台灣左投王彥程。（圖／截自Instagram hanwhaealge_soori）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

韓國職棒韓華鷹簽下具日本職棒資歷的台灣左投王彥程，成為首位亞洲外援球員，球團代表孫赫親自解析幕後過程，並解釋為何選擇觀察日職球員而非美職。

孫赫在宣布王彥程加盟後受訪表示，「我們期望他成為能穩定輪值的先發投手，他今年雖然是在二軍，但也是在日本擔任完整先發，累積了完整經驗。」他接著說，「隊上目前能扛起先發左投的只有柳賢振，因此王彥程的加入也能更好平衡左右投手的配置。」

王彥程目前24歲，孫赫表示，「他還年輕，而且是具備發展空間的左投，這點非常加分，尤其韓職各隊主力左打很多，左投自然會有競爭力。」

孫赫說，「他是能投出好球速的投手，我們看過他3次實戰，超過100球後球速仍能維持，這點非常不容易，而且他擁有滑球、變速球、曲球、指叉球等多樣球路，只要適應順利，我相信他能投出好內容。」

韓華鷹為了應對亞洲外援制度，今年積極檢視日本職棒球員，一般韓職球團的外籍球探大多會前往美國觀察大聯盟春訓以鎖定外籍球員名單，但韓華鷹為了「集中」策略，從2月起便讓海外球探全員前往日本沖繩，專注觀察日本職棒春訓。

球團表示，「孫赫代表等球團核心多次前往日本，親自觀察選手，逐步縮小候選範圍，最終成功簽下評價極高的王彥程。」