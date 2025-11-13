MLB賽揚獎出爐！史庫柏連莊寫史詩紀錄　國聯斯金斯全票獲獎

▲MLB賽揚獎／史庫柏連莊寫史詩紀錄 斯金斯全票奪國聯賽揚。（圖／翻攝自X／fiebrucesrs）



記者胡冠辰／綜合報導

2025年MLB賽揚獎13日揭曉，結果毫無懸念；底特律老虎王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）蟬聯美聯賽揚獎，而匹茲堡海盜當家球星斯金斯（Paul Skenes）則以全票之姿勇奪國聯賽揚獎。

Tarik Skubal is as gritty as it gets



He is now a two-time American League Cy Young Award winner!



(MLB x @MattressFirm) pic.twitter.com/ZHg2LkXnP6 [廣告]請繼續往下閱讀... November 13, 2025

現年28歲的史庫柏，成為史上第23位多次奪得賽揚獎的投手，也是僅第12位能連莊該獎項的選手；這位出身西雅圖大學、2018年第9輪被老虎選中的投手，從無人看好的潛力股，蛻變為全聯盟最具統治力的先發王牌。

史庫柏本季再度繳出令人咋舌的數據：31場先發、防禦率2.21（美聯最佳）、241次三振、WHIP僅 0.89，同樣是全MLB最低；他的變速球依舊是聯盟最具破壞力的球種，搭配火力強勁的四縫線速球，讓對手打擊率僅.200、OPS.559，三振率高達32.2%。

「你只要重複前一年成功的方式，不讓外在環境改變自己，」史庫柏日前談到本季心態時說，「那本身就是一種挑戰。」

2023年曾因傷長期復健的他，如今展現更成熟的控球與球路設計能力，也在季後賽證明實力，3場先發僅失4分自責、狂飆36K，帶領老虎闖進分區系列賽。

除了場上表現，史庫柏與妻子積極參與公益，長年協助「Alternatives for Girls」組織，關懷無家可歸與高風險女性；他也因此成為球隊的克里門特獎提名人之一。

Paul Skenes in Year 1: Rookie of the Year



Paul Skenes in Year 2: Cy Young



(MLB x @MattressFirm) pic.twitter.com/1kPKeGUFY8 — MLB (@MLB) November 13, 2025

年僅23歲的斯金斯，職業生涯僅兩季，已寫下令人難以置信的篇章；這位2023年MLB選秀狀元，繼去年新人王後，再以壓倒性表現拿下賽揚獎，成為史上僅第3位海盜隊賽揚得主。

斯金斯以全MLB最佳的1.97防禦率、217ERA+（高於聯盟平均 117%）、0.95WHIP、216次三振，毫無爭議的成為國聯最佳投手。

儘管戰績僅10勝10敗，但這完全是因為他場均僅獲得3.4分打線支援（全MLB第3低），斯金斯以7種球路組合與驚人控球壓制打者，讓對手打擊率僅.199、OPS.558。

「每天的心理準備最重要，」斯肯斯談到他的日常心法，「賽前準備雖然重複且枯燥，但那正是成功的關鍵。」

值得一提的是，斯金斯也是MLB活球時代以來，前55場先發中防禦率最低（1.96）者；他並以每次三振捐出100美元的方式支持「Gary Sinise 基金會」，展現場內場外的雙重典範。