陳傑憲推新書首刷預售已破萬本！驚喜公開新版簽名

▲ 陳傑憲《突破極限的信念》新書發表會 。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／台北報導

統一獅外野手、「台灣隊長」陳傑憲推出新書，首刷預售即突破一萬本，他笑回：「謝謝大家的愛戴。」這本新作從成長背景、職涯低潮到「12強」與國家隊經驗，聚焦他如何在不被看好的處境中，帶著團隊一步步走向勝利。他坦言最初對出書「有點排斥」，因為「12強的冠軍不是我一個人能達成，而是團隊」；多次討論後才定調以第一人稱視角呈現團隊如何凝聚、運作與取勝，並穿插個人故事。

他表示，書寫與校稿過程迫使自己回望過去，最觸動的反而不是職棒場上的片段，而是自幼接觸棒球的一點一滴，「今年球季中我感覺對棒球的心又重新燃燒」。為兼顧比賽與製作，他常在賽事間隙補訪、對稿，「過程辛苦，但看完覺得值得」。

談到生涯轉捩點，他回憶2016年初登一軍便失誤，長期受「在意眼光」所苦；2020年守備陷入崩潰，教練團建議改守外野，他一度不甘心，但最後選擇面對。「要強化優勢、別被弱點綁住。」

他特別感謝當時的外野守備教練郭俊佑，從基本步伐、判球到視野調整，細細雕琢出他新的守備體系。「郭教練幫我打下很好的基礎，讓我在外野能更從容地面對每一顆球。」在隊友與教練協助下，他逐步站穩位置，並拿下打擊王、安打王與年度總冠軍，「山不轉路轉，心態一轉，結果就會不一樣。」

書中亦記錄隊長養成。24歲初任隊長時，教頭「餅總」林岳平直言，「把自己顧好還不夠，要為團隊爭取、觀察每個人、補上球隊所缺。」這番話讓他把「以身作則」升級為主動創造條件。經典賽前接到「龍貓」總教練邀任隊長，他也曾退卻，對方僅要求他把場上的熱情與活力傳染給隊友，「這正是我最自然的樣子」。

▲陳傑憲《突破極限的信念》新書發表會，文中穿插漫畫 。（圖／記者黃克翔攝）

談到12強那支關鍵三分砲，他還原當下，「我那時候在場邊，看著林立打擊，就開始預想——如果他上壘，一出局一、二壘有人，我該怎麼打？面對那麼強的投手，我能做什麼？」他說，那瞬間他轉了一個念頭：「我只想不要被雙殺就好。」

他清楚知道，容易造成雙殺的球就是低球，「如果要打滾地球，那就要打右半邊，因為右半邊逆雙殺比較難，至少我還有機會上壘，後面安可也能接著攻擊。」那時候他的想法很簡單，只設定紅中內角的球，「大力拉打。」

「我還閉上眼睛、點頭告訴自己：『好，就是這樣子，你可以的。』」他笑著回想，「說真的，那個打席是我人生到現在最印象深刻、也最特別的一次。」

他說，平常自己在旁邊準備時都會觀察投手狀況、思考攻擊策略，但那一次卻不知不覺閉上眼冥想，「其實我當下沒發現，是後來看影片才知道真的有這個畫面。」

「站上打擊區時，巨蛋很大、觀眾很多，但耳朵是聽不到聲音的，眼睛只有投手，專注在他出手的那一瞬間。那個力量，全身都滿了，好像整個人都在燃燒，特別想擊敗他。」

他坦言，那種強烈的企圖心，是過去從未有過的感覺。「今年球季有幾次關鍵打席，我也嘗試去冥想那個12強的畫面，想要找回那種專注，但發現很難複製，那個氛圍太特別了。」

「我也一直在想，為什麼那時候的我能那麼專注、那麼好？回到球隊反而容易思考太多，沒辦法那麼投入。那時候的我，只看到投手，現在在場上，眼裡還能看到守備、看到周圍的人。那一次真的很特別，至今想起都還是覺得難以形容。」

新書也安排漫畫篇章以提升閱讀興趣，他笑稱「漫畫畫得比我本人還好看」；同時公開新版簽名，新書也安排漫畫篇章以提升閱讀興趣，他笑稱「漫畫畫得比我本人還好看」。同時也趁這次機會公開新版簽名。

「有改、有改、有改，」他笑著說，「其實我一直以來都想改變簽名，因為覺得原本的簽名好像還可以再精進一點。」主持人笑問是不是「太多筆畫了」，他回，「也不是太多畫啦，只是希望藉由這本書開始，讓大家能拿到新的簽名，感覺更有全新開始的意象。」

他也分享了背後的小插曲——「世界冠軍打完回來之後，簽名真的簽太多，有一次我去治療，醫生直接跟我說：『傑憲，你簽名不要再簽了！』」主持人笑回：「那你可以改用左手簽啊！」他則笑說：「那我再考慮看看啦。」

他笑著補充，「剛好藉著這本書的開始，讓大家都能感受到新的感覺，也算是一個全新的起點。」

他盼讀者從書中看見，職棒不僅是技術，心理素質與身體強度都要同步升級；失敗很正常，關鍵是如何從失敗中爬起來。「希望大家看完，能用正面態度面對不順，也重新燃起對棒球或人生目標的熱愛。」

▲ 陳傑憲新書，公開新版簽名 。（圖／記者王真魚攝）