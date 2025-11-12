運動雲

>

黑豹旗／大溪賴謙凡U18歸隊首戰飆速149　教頭讚心態、變化球提升

▲賴謙凡。（圖／記者楊舒帆攝）

▲賴謙凡。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

中信盃黑豹旗12日在三重棒球場進行64強賽，大溪高中派出U18國手賴謙凡後援登板，成功守住勝利。根據現場球探測速，他最快飆出149公里火球。經歷U18世界盃洗禮後，賴謙凡的變化球控球能力與心態明顯提升。

這是賴謙凡從U18國際賽歸隊後首度登板，後援2局飆6K，被敲2安打無失分。他表示：「目前大概恢復到七、八成左右。這段時間主要以休息為主，也加強重量訓練，提升肌力。因為球速越來越快，身體強度必須同步增強，才不會造成負擔。」

談到心態轉變，教練指出：「他是非常自律的投手，只要告訴他出賽日期，就會自行調整到最佳狀態。經過與國外打者對決後，他的變化球控制力提升許多，曲球、滑球、指叉球與變速球都有穩定進步，最大的成長是心態更成熟，知道自己該如何精進。」

聽聞教練稱讚變化球表現，賴謙凡笑說：「直球有維持水準，變化球還在調整中。平常會向同學、U18隊友請教，一直知道變化球是要加強的部分。教練可能看到我今天的表現比較理想吧。」他透露，當時在國家隊集訓時，幾乎每位投手都會彼此交流，包括王奕翔、何樺與蘇嵐鴻。

回顧國際賽經驗，賴謙凡認為自己不僅技術上進步，也在心理層面更為成熟。「現在更能掌握場上狀況，知道比賽進行中該做什麼準備，上場時也更冷靜。」

談到未來，他謙虛地說：「一步一步來，把現階段做好比較重要。現階段還是學生球員，盡力打好每一場比賽，不想在高中階段留下遺憾。未來接近畢業再去思考下一步。」

