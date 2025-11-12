運動雲

獨行俠總管Nico終於被開除！立刻將IG簡介改成「失業中」

▲▼獨行俠開除總管哈里森；老闆杜蒙。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠開除總管哈里森。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

達拉斯獨行俠今（12）日正式解雇總管哈里森（Nico Harrison），結束這段飽受爭議的任期，就在消息公布後不久，哈里森便悄悄更改了個人Instagram簡介，加上了「Unemployed（失業中）」。

經過數月球迷呼籲球團解雇哈里森的聲浪後，球隊終於正式執行此決定，讓無數無法接受唐西奇（Luka Dončić）被交易至洛杉磯湖人的球迷們拍手叫好。這筆發生在2025年2月交易截止日前的交易，至今仍被視為NBA史上最令人震驚的事件之一。

然而今日若看一眼哈里森的Instagram帳號，就能發現他的個人簡介已經改，「Unemployed（失業中）」，並保留「Girl dad（女兒的爸爸）」字樣。他的頭像則是一張自己在蒙大拿州立大學打球時，雙手灌籃的舊照。

▲▼哈里森IG自介加上「失業中」。（圖／截自nicoharrison_24 IG）

▲哈里森Instagram自介加上「失業中」。（圖／截自nicoharrison_24 IG）

哈里森遭到解職的消息傳出之際，正值球隊在主場以114比116惜敗給由「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）率領的密爾瓦基公鹿。

這場比賽中，獨行俠在第4節一度領先13分卻被逆轉，2025年選秀狀元弗拉格（Cooper Flagg）攻下本季新高26分，可惜仍遺憾吞敗。

關鍵字： NBA達拉斯獨行俠哈里森唐西奇

