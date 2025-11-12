運動雲

古久保遭撤換　樂天「慣用手法」被翻出：今江當年看新聞才知道

▲▼2025中職台灣大賽G4，樂天桃猿總教練古久保健二。（圖／記者李毓康攝）

▲樂天桃猿總教練古久保健二。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

樂天桃猿在奪冠後突然宣布未和總教練古久保健二續約，連古久保本人都是臨時收到通知，此舉引發批評聲浪，連球員都炸鍋。事實上，這並非樂天體系首次出現類似情況。日本媒體便重新提及，前東北樂天監督今江敏晃也曾是「先看到新聞報導」、才正式被告知遭解任的一例。

今江敏晃於2019年球季結束後引退，並在2024年以40歲之齡接任東北樂天一軍監督。儘管外界原本不看好球隊戰力，他仍率隊在球團創立20週年的該年拿下隊史首座交流戰冠軍。然而，球隊最終仍以三年連續第四名作收，成績未能達到球團期待。

今江擔任二軍教練3年半之後，2023年球季中途被調升為一軍打擊教練，並在球季最後階段接任監督。該年休季時，由於守護神松井裕樹旅美離隊，多數球評預測樂天墊底，但球隊仍在交流戰取得佳績。然而例行賽最終成績為67勝72敗4和，季末爭奪第三名期間吞下8連敗，成為轉折點。

由於手上仍有兩年合約，今江季末儀式上也說出了對下一年的期許，並已開始討論秋訓與春訓的構想。當時預定隔天上午10點造訪球團辦公室，因此照往常回家休息。 然而隔天，他比預計時間更早醒來，因為手機不斷跳出訊息通知。他察覺異樣，打開網站，看到「今江遭解任」等報導。

▲今江敏晃 （圖／翻攝自推特）

▲今江敏晃 （圖／翻攝自推特） 。 

「但因為球團沒有直接告知，也有可能是報導有誤……」抱著複雜心情抵達會面地點時，他被正式告知解任。「那時也沒有想反駁，只是『我知道了』，大概連5分鐘都沒講滿。」就這樣，他的監督生涯劃下句點。

「最後關頭仍在爭取A段班，因此沒能讓球隊進入A段班，對我來說確實是遺憾。但在外界幾乎一致認為會墊底的情況下，選手們卻如此奮戰，早川、藤井、藤平、鈴木翔天等人有所成長；把則本改造成守護者並拿下救援王；野手方面也讓辰己、小郷逐漸成為球隊支柱。這些對我而言都是非常重要的成果，也帶來了莫大的自信。」

今江表示，未能帶領球隊進入A段班感到遺憾，但選手的成長與團隊的進步讓他獲得自信。目前，他一邊擔任球評，一邊於韓國職棒三星獅擔任教練，持續投入球界。

此次古久保健二的離任，球團同樣是臨時向本人通知。據了解，樂天在季後賽前便著手評估教練團調整，當時前羅德教練大塚明曾到桃園球場參觀，原本認為是「明年可能加入的新教練」，沒想到為總教練候選之一。球團以例行賽戰績未如預期為由不再續約，但外界也聯想是否與球團預算規劃有關，相關討論仍在發酵。

