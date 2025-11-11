運動雲

快訊／樂天桃猿選手深夜拋震撼彈！IG發黑白文「野球人生終了！」

記者楊庭蒝／綜合報導

中華職棒樂天桃猿隊近期風波不斷，從球員宿舍、飲食問題，到近期總教練古久保健二無預警遭撤換，引發球員群起聲援，軍心動盪不安。今（11）日深夜，隊上資深內野手馮健庭更投下另一顆震撼彈，突在個人Instagram上發文，宣布「野球人生終了！」，正式結束其職棒生涯，讓球迷震驚與不捨。

馮健庭於深夜時分在IG發布一張黑底白字的圖片，簡短卻充滿感觸地寫下：「有開始就會有結束，感謝Lamigo及樂天球團。」他特別感謝每一位幫助過他的長官、教練、隊友和行政人員，以及每一個人的奉獻與付出。

他沉重表示：「每一年每日子每一步都不容易」，並感謝自己「從來沒有放棄」。文末坦言「離開或許是有的」，並祝福所有人都能健康平安順利，期許看到更好的自己。這篇突如其來的「道別宣言」隨即引來眾多球迷及隊友留言，紛紛表示祝福與不捨。

馮健庭是前Lamigo桃猿隊在2016年選秀會中指名的球員，職棒生涯多半在二軍磨練，曾拿下兩座二軍打擊王，在場上以拚勁十足著稱，是內野重要的戰力。他是在樂天桃猿近期一連串爭議事件後，首位公開宣布離開球隊的現役選手，時機點敏感，更讓外界對樂天球團的內部狀況產生更多聯想。

 

關鍵字： 中職樂天桃猿馮健庭退役風波

