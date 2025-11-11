黑豹旗／成大南工克服雨勢、清晨北上　教練大讚：黃于揚會跳出來

▲成大南工。（圖／記者蘇嘉偉攝）

實習記者蘇嘉偉／新北報導

第13屆中信盃黑豹旗今（11）日在三重棒球場開打，成大南工靠著「府城大谷翔平」黃于揚的雙響炮驚險擊敗台南二中，賽後教練余睿哲受訪時，談到黃于揚的多功能性與復出狀況。

黃于揚是名內外兼修的野手，同時也能擔任投手，余睿哲表示，平時安排他以守內野為主，「外野就是一些打擊火力的安排，我們就會讓他去守外野，因為他腳程也好，所以外野基本上也都可以、都可以勝任這樣子。」

在投球調度方面，教練團採取保護原則，余睿哲說，「因為他現在是剛復出，局數比較沒那麼長，基本上，如果可以我們就盡量縮短他的局數，畢竟他的傷才剛好，所以我們還是保護他啦。」

他接著說，「畢竟這個層級也是希望他們可以健康、開心地打球，我們也沒有什麼戰績壓力，所以其實他的健康還是比較重要。」

談到黃于揚的特質，余睿哲說，「在需要他的時候他會跳出來，就包括在去年，他其實也打得不錯，然後也完成我們給的內容，因為他在去年其實手還沒有完全好，所以其實我們給他的一些要求、局數的要求，他都有控制好，我覺得很棒，而且他練球還蠻認真的。」

▲成大南工黃于揚。（圖／記者蘇嘉偉攝）

除了個人表現外，余睿哲也指出，球隊在細節仍有改進空間，「我覺得我們還是有一些守備的部分要加強，因為有時候你打這種實力差不多的，有時候可能就是一個細節就輸掉了，而且如果我們目標要再往上打的話，這些東西就是不能忽略的。」

成大南工今日清晨6點便自台南北上，余睿哲笑說，「就也沒辦法，因為打13點的其實有點尷尬，要住宿好像也不太划算，所以我們乾脆就早一點坐車來這邊，然後當天回去這樣子。」

被問到是否因早起與舟車導致選手狀況受影響，余睿哲坦言，「比較還好，因為車上可以睡，可以讓他們補眠，但如果是打早8可能就會有差。」

他透露，「其實以往他們早8、早9的比賽都會有點恍神，那今天（因雨暫停）可能隔比較久，一開始也是有這個狀況，還好他們後面有醒過來啦。」

至於天候影響是否造成守備失誤，余睿哲回應，「我覺得還好，因為那個也不是因為場地造成了狀況，可能有一顆啦，但是那個是我們賽前自己講過的，所以我覺得還可以再做得更好。」