國中軟聯金城國中驚險開胡　靠彰藝再見觸身球笑納首勝

▲金門金城首勝。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

國中軟式聯賽今（11）日上演一場激戰，金門縣金城國中與彰藝高中（國中部）一路拉鋸到最後一刻，最終靠著對手再見觸身球，以8比7驚險奪勝，成功搶下分組首勝。

彰藝前一戰旗開得勝，金城則是今日首度登場。比賽前半段雙方互有領先，彰藝2局上先攻下3分，不過金城2局下立即反撲，陳柏愷與翁家程接連掃出長打，單局灌進5分反超；4局下再添1分，取得6比3領先優勢。

5局上彰藝展現韌性，靠著鄧宇廷清壘二壘安打帶動攻勢，單局攻下4分逆轉。不過5局下金城展開反攻，開局三壘手出現失誤，翁家程再補上一支安打，隨後彰藝投手連送兩次保送讓金城追平。最後孫振翔挨觸身球擠回致勝分，金城就此以再見方式笑納勝利。

金城總教練楊德城表示，賽前設定目標是拚分組第一，「我們之前在諸羅山盃就看過彰藝的比賽，知道他們不弱，所以今天派出前兩號投手陳柏愷、賴聖恩。」陳柏愷先發4.1局失4分（3分自責），後段由賴聖恩接手穩住局面。

談到最後反攻，楊德城透露：「當時落後1分，對方換上球速快的國一投手，我提醒打者要耐心選球，等壘上有人再給對方壓力。」最終戰術奏效，靠耐心與穩定心態逆轉成功。

金城全場敲出5支安打，後段棒次表現亮眼，尤其第七棒翁家程3打數全上壘、貢獻2支安打最搶眼。楊教練笑說：「他國二，國小時是過動兒，現在反而最主動練球，進步非常多。」

此次金城軟式隊共帶12人出賽，以國二、國三為主力，另有1名國一球員。楊教練強調，目標先晉級16強，再挑戰8強，「第一場能贏很關鍵，但也提醒選手絕不能鬆懈。」

▲金門金城陳柏愷投4.1局失4分(3分自責)。（圖／學生棒聯提供）