道奇日籍三本柱1個月帶動1328億日圓經濟效益　超越阪神整季

▲道奇日籍三本柱大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希，今年季後賽期間締造高達1328億日圓的經濟效益。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇的「日籍三本柱」創造出的經濟效益，引發各界驚嘆。關西大學11日公佈，由名譽教授宮本勝浩所推算的「2025年季後賽後經濟影響分析」報告指出，大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希3人合計創造出約1328億6966萬日圓（約台幣267億台幣）的經濟效益。日本球迷看到這個天文數字後，紛紛留言表示「太離譜了！」

這份報告是根據MLB季後賽舉行期間的經濟活動所計算出的結果，也就是說，道奇3人組僅用1個月的時間，就帶動超過1328億日圓的經濟產值。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為凸顯這數字的驚人程度，宮本教授特別以本季奪得中央聯盟冠軍的阪神虎為例說明：根據分析，阪神全隊40名球員一整個球季的經濟效益為1084億4513萬日圓。換句話說，大谷、山本、佐佐木三人，在短短1個月內就超越了整支阪神球隊一整年的成績。

宮本教授表示，「道奇3位日本選手在1個月內創造出的經濟效益，相當於阪神40名球員花整整一季所達成的規模，這實在令人驚嘆。他們的影響力遠遠超越運動本身。」

球迷們對3人不僅在球場上、連經濟層面都掀起浪潮的表現驚呼連連，社群上出現許多留言，「這金額也太誇張！」「真的太猛了！」「日本3巨頭連經濟都能帶動！」「感覺會有更多贊助商搶著加入！」「太強了！」