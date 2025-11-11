熱火威金斯「壓哨空接爆扣」絕殺騎士！　賈蘭德疑舊傷復發退場

記者游郁香／綜合報導

克里夫蘭騎士主控賈蘭德（Darius Garland）傷勢再度拉警報！他在對邁阿密熱火一戰中疑似再度扭傷左腳趾，提前退場，球隊最終經歷延長賽以138比140惜敗。熱火明星前鋒威金斯（Andrew Wiggins）終場前0.4秒完成不可思議的「空中接力」爆扣，戲劇性絕殺對手。

▲威金斯終場前空接爆扣，助熱火在延長賽戲劇性取勝。（圖／達志影像／美聯社）

賈蘭德在第2節一次切入時摔倒在地，起身後顯得十分痛苦，但他仍強忍疼痛繼續上場。進入下半場後，他多次出現跛行情況，第3節在與鮑威爾（Norman Powell）對抗後再次感到不適，隨後走回休息室，未再回歸比賽。

After the foul towards the end of the first half, Darius Garland can be seen limping/favoring at different points afterwards into the 3rd quarter pic.twitter.com/HgExLWYrTi — Dylan???????? (@dillybar2145__) November 11, 2025

騎士隨後宣布，賈蘭德因左腳趾傷勢退場，詳細情況將待進一步檢查。球團未透露具體是哪一根腳趾受傷。

這位全明星後衛上周才正式回歸，他在6月接受左腳趾手術，整個休賽季都在復健。為了找回比賽感覺，他甚至曾短暫隨球隊的G聯盟附屬球隊訓練。上季賈蘭德繳出場均20.6分、6.7助攻、2.9籃板，三分命中率超過40%。上周對巫師時他攻下20分、9助攻，表現亮眼。

這一場比賽末段相當戲劇性。第4節騎士當家長人莫布里（Evan Mobley）投進關鍵三分幫助球隊超前，隨後熱火新星小哈奎茲（Jaime Jaquez Jr.）回敬追平球，雙方進入延長賽。

延長賽最後時刻，熱火一度領先，但騎士一哥米歇爾（Donovan Mitchell）在剩不到1秒時飆進高難度三分，再度扳平比分，雙方戰成138平。然而，熱火在最後0.4秒發邊線球時打出完美戰術，約維奇精準把球吊向籃框，威金斯在無人防守之下完成空中接力灌籃，球剛好在哨響前破網，全場瞬間沸騰。

▲熱火贏球功臣威金斯。（圖／達志影像／美聯社）

鮑威爾全場攻下33分、19投8中，為熱火得分最高的球員；威金斯貢獻23分；小哈奎茲替補上陣繳出22分、13籃板的雙十成績。這場勝利讓熱火戰績提升至7勝4敗。

騎士方面，「蜘蛛人」米歇爾表現全面，拿下28分、15籃板、8助攻；杭特（De’Andre Hunter）補上23分；莫布里再添21分與11籃板。主帥阿特金森（Kenny Atkinson）則因與裁判佛斯特（Scott Foster）爭執，領到第2次技術犯規遭驅逐。

這場失利終結了騎士的4連勝，目前兩隊戰績同為7勝4敗。雙方13日將在佛州再次交手，賈蘭德能否上場仍是未知數。

▲米歇爾全場繳出28分、15籃板、8助攻，仍無緣帶隊延續連勝。（圖／達志影像／美聯社）