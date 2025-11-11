兄弟打擊教練丹尼爾投奔大都會　莎菈動向成焦點

▲丹尼爾與王威晨。（圖／丹尼爾IG）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟教練團有異動，外籍打擊教練丹尼爾確定離隊，將返回美國加入紐約大都會小聯盟教練團，他也在個人Instagram發文，感性言詞讓不少兄弟球迷感到不捨。

丹尼爾出身於美國知名訓練機構 Driveline，2024年受中信兄弟延攬來台執教，協助球隊在打擊機制與數據分析上取得顯著進步。他與同樣來自Driveline體系的莎菈一同推動科學化訓練思維，帶給兄弟打線全新觀念。莎菈日前也在社群發表長文回顧在台經歷，讓球迷猜測她可能同樣將離開。

丹尼爾在IG貼文中寫下：「在台灣的兩個球季結束了。感謝中信兄弟給我這個美好的機會，也感謝所有球員，我真的很喜歡和你們一起工作。還有翻譯們——你們不只是同事，更成為我的朋友，沒有你們我什麼都做不到。」

他進一步表示：「我從台灣學到很多，這段經驗讓我在個人與職業上都有成長，真的非常感謝。台灣的棒球文化是獨一無二的，球迷的熱情與球場內的能量令人欽佩。你們是最棒的！能親眼見證這一切，我非常榮幸。Go Brothers！加油！」

據了解，兄弟教練團在休季仍將持續調整。對於教練團異動話題，球團10日回應表示：「球團想進步的心態不會改變，每年季末團隊一、二軍教練團都會做些微的調整，等確定之後一併向大家報告。」