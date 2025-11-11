交易唐西奇的獨行俠總管將被開除？　美媒：與老闆關係徹底破裂

▲美國媒體爆料，獨行俠總管哈里森（左）與老闆杜蒙特（右）關係徹底破裂。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

獨行俠開季戰績僅3勝7敗、排名西區倒數第2。根據《ESPN》與《The Stein Line》報導，球隊老闆杜蒙（Patrick Dumont）與總經理哈里森（Nico Harrison）關係徹底破裂，內部信任已「完全瓦解」。更有聯盟消息人士透露，球團高層對近來籠罩球隊的「負面氛圍」感到憂心，「現在的問題不是『是否』會解僱哈里森，而是『什麼時候』會解僱他。」

《ESPN》資深記者麥克馬洪（Tim MacMahon）在節目中爆料，杜蒙已親自干預球隊運作，包括處理戴維斯（Anthony Davis）的小腿傷勢恢復進度。戴維斯原計畫上周末復出，但球隊內部對「是否應立即讓他上場」意見分歧，顯示管理階層已失去共識。

麥克馬洪表示，杜蒙與哈里森之間的信任已完全崩潰，「現在的問題不是『是否』會解僱哈里森，而是『什麼時候』會解僱他。」

▲哈里森被達拉斯球迷視為「送走他們最愛球星」唐西奇的罪人。（圖／達志影像／美聯社）

另一位資深名記者史坦（Marc Stein）則指出，獨行俠內部的「負面氛圍」已成為球團高層最頭痛的問題。他補充說，杜蒙似乎傾向於給哈里森更多時間，但在唐西奇（Luka Dončić）離隊後，是否要在賽季中途進行人事變動、以確立球隊新方向，已成為高層無法再迴避的議題。

「若杜蒙最終認為中途換將是最佳做法，儘管目前尚不清楚球隊長期繼任人選為何，這樣的決定被認為不僅是為了改變球隊氛圍、重新贏回失望的球迷，也基於這樣的觀點：當初主導並推動那筆備受批評的唐西奇交易的前線主管，已不再適合帶領球隊走出這個陰影。」

▲交易唐西奇後，哈里森曾躲在通道口看比賽。（圖／翻攝自X／@TheNBACentel）

雪上加霜的是，被交易至洛杉磯湖人的唐西奇，開季帶領球隊打出7勝3敗的佳績，與陷入泥沼的獨行俠形成強烈對比，讓達拉斯球迷更加不滿。哈里森當初「親手送走球迷最愛的球星」，成為現今一切亂象的源頭。

美國媒體分析，球團或許會認為「與哈里森切割」是必要的修補手段，儘管有球迷會指出，杜蒙當時同樣批準了那筆唐西奇交易。未來這起事件的發展勢必引人注目，尤其是當獨行俠持續掙扎時，哈里森的命運將成為焦點之一。