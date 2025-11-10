林泓育不捨古久保：像父親一樣　「這樣的離別是不小的打擊」

▲林泓育。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿宣布不續約冠軍教頭古久保健二，引發中職圈震撼。古久保帶領球隊本季克服重重難關，最終奪下隊史首座台灣大賽總冠軍。然而，球季結束不到半個月便傳出離隊消息，讓許多球員難掩不捨，隊中精神領袖林泓育也在社群平台發文，深情感謝恩師的付出。

桃猿本季歷經風波，包括食安事件與轉賣傳聞等，球隊士氣一度低迷。8月中，林泓育多次哽咽向球迷喊話：「希望球迷繼續支持我們，別放棄我們。」此後球隊逐漸回穩，透過季後賽期間三次「烤肉會」凝聚團隊向心力，林泓育與林立挺身展現領袖氣質，帶領球隊從季後挑戰賽一路過關斬將，最終在台灣大賽以關鍵延長賽全壘打奪冠，完成球團史上的首座總冠軍。

然而，球季結束後球隊再度掀起波瀾，不僅傳出二軍住宿問題，在9日亞洲棒球交流賽結束全隊集合時，球員正式被告知古久保健二卸任消息，隨即震撼全隊，也引發球員集體感嘆。

林泓育稍晚在Threads上發布影片與文字，剪輯出古久保執教片段，並寫下感性留言：「就像我的父親一樣，撐起整個家，讓我們這些野孩子在這大家庭裡，接受挫敗、支撐成功。我們一起走過1410個日子，學會忍耐、挑戰，一步步走上最頂峰，一起分享所有的酸甜苦辣。」

他感慨表示：「或許天下無不散筵席，但這樣的離別對我們而言是不小的打擊。無所適從的我們，要重新建立這樣的革命情感，確實難上加難。『一日為師，終身為父。』」