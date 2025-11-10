古久保健二卸任桃猿教頭引日媒關注　平石洋介浮上接任名單

▲古久保健二。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿9日拋出震撼彈，剛率隊奪下台灣大賽總冠軍的總教練古久保健二無預警卸任。消息一出，引發外界關注，日媒也迅速報導相關消息，並點名前樂天金鷲監督平石洋介為潛在人選。不過領隊牧野幸輝對此僅表示：「預計近日內公布，請大家再稍候。」

日本媒體《Sponichi Annex》報導指出，台灣中華職棒（CPBL）樂天桃猿宣布，總教練古久保健二正式卸任。報導提到，古久保自2019年起曾在同屬CPBL的富邦悍將擔任三年捕手兼投手教練，2022年轉任樂天桃猿首席教練，並於2024年升任一軍總教練。今年球季他帶領桃猿在例行賽拿下第三名，最終在季後賽一路突圍，率隊奪下隊史首座台灣大賽總冠軍。

報導同時回顧，古久保健二1982年以選秀第六指名加盟日本近鐵鷹隊，球員時期以捕手身分效力至2002年。退役後，他曾在中日龍、養樂多燕子、歐力士猛牛及日本樂天金鷲等球團擔任教練職務。

至於新任總教練人選，《Sponichi Annex》指出，曾於2019年執教日本職棒東北樂天金鷲的平石洋介也被列為可能接任者之一。

對於接任人選，牧野幸輝9日受訪時回應：「預計近日內會公布，請大家再稍候。」至於是否會由本土或外籍教練出任，牧野補充：「不論是台灣人、日本人或美國人，只要是合適的人選，我們都會考慮。」