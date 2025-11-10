運動雲

山本由伸是最要好的朋友！金慧成盛讚自律精神：每天都在練習

▲金慧成、山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

▲金慧成、山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

旅美韓籍內野手金慧成結束球季返國後，接受韓國電視台《JTBC新聞室》專訪時，談起道奇隊日本投手山本由伸，盛讚對方即使身為世界大賽冠軍投手，仍保持高度自律與敬業態度，讓他印象深刻。

金慧成透過入札制度從韓職培證英雄轉戰美國職棒，今年起與洛杉磯道奇簽下三年總值1,250萬美元（約新台幣4.3億元）合約。旅美首年他開季在小聯盟報到，5月升上大聯盟並敲出首支全壘打，但因左肩受傷在6月底再度被下放。9月重返道奇後出賽機會有限，季後賽僅登場兩場，未有打席。

談到首年美職從小聯盟開季，大聯盟結束，他坦言：「一開始確實有些失落，但我在透過入札制度加盟道奇時，就有心理準備可能會先被分派到小聯盟。並沒有太沮喪，只是告訴自己要帶著那份遺憾努力訓練、思考該怎麼進步，讓自己有能力重返大聯盟。」

被問到與山本由伸的互動，金慧成笑說：「畢竟我們同樣是亞洲球員，年紀也差不多，所以常常聊天，在道奇隊裡應該算是我最親近的朋友。」他透露，山本的自律精神令他相當佩服，「從他身上學到很多。他每天都做相同的訓練，從不懈怠，真的很厲害。」

金慧成進一步分享，韓職通常每週打6天、週一休息，但美職常常要打10到13天才有一天假期，「即使那天休息，我去球場練習時，山本也在場練投。看到那樣的他，讓我很受感動。即使那麼優秀的選手，還是每天堅持不間斷練習，真的很了不起。」

主播提及大谷翔平相關話題，「你覺得他最展現『頂級等級』實力的時刻是什麼？」金慧成回應，「應該就是這次吧？在國聯冠軍賽（NLCS）他既先發登板，又敲出3支全壘打，那場比賽真的讓人印象深刻，也是一場會被寫進歷史的比賽。」

