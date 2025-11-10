NBA傳奇威肯斯辭世享壽88歲　連4季「球員兼教練」3度入名人堂

▲NBA傳奇威肯斯辭世，享壽88歲。（圖／翻攝自X）

記者游郁香／綜合報導

名列籃球史冊的NBA傳奇威肯斯（Lenny Wilkens），這位同時以球員與教練身分入選名人堂的籃球巨擘，於美國時間周日辭世，享壽88歲。他生涯跨越球員與教練兩個世代，不僅9度入選明星賽、率領西雅圖超音速奪下隊史唯一總冠軍，更締造NBA史上執教場次最多的紀錄，是籃球界最受敬重的象徵之一。

威肯斯以細膩的控場能力聞名，15年球員生涯兩度拿下助攻王，曾連4季「球員兼教練」，其中3季效力超音速、1季在拓荒者，之後正式轉型為全職教練。1979年，他帶領超音速奪下NBA總冠軍，並在1994年榮膺年度最佳教練。執教32季期間，他累積1332場勝利，至今仍高居NBA史上第3。

他曾執教過超音速、拓荒者、騎士、老鷹、暴龍與尼克，1996年率領美國隊拿下亞特蘭大奧運金牌。威肯斯更是史上僅有5位以「球員＋教練」雙重身分入選奈史密斯籃球名人堂的傳奇之一，與伍登（John Wooden）、羅素（Bill Russell）等巨星齊名。

NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）哀悼表示，「威肯斯代表了NBA最崇高的典範——他是名人堂球員、名人堂教練，也是籃球界最受尊敬的形象大使之一。」

出生於布魯克林的威肯斯，童年家境清寒，5歲喪父，由在糖果工廠工作的母親獨力撫養。他高中直到高三才入選校隊，靠著神父的推薦信獲得普羅維登斯學院獎學金，成為該校第一位明星球員，兩度入選全美最佳陣容。1959年他率隊打進NIT賽事，隔年更挺進決賽，學校於1996年退休他的14號球衣。

1960年老鷹以首輪選中威肯斯，1967-68賽季他在MVP票選中僅次於張伯倫（Wilt Chamberlain）。轉戰超音速後，他場均繳出22.4分、6.2籃板、8.2助攻，成為球隊靈魂人物。1969年起兼任教練，他曾回憶，「大家都說我打球就像教練在場上。」在他帶領下，球隊首度打出勝率過半的賽季。

1977年他重返超音速執教，接手開季僅5勝17敗的爛攤子，一年內奇蹟式率隊闖進總決賽，翌年更擊敗華盛頓子彈奪冠，成就西雅圖唯一的NBA冠軍。1995年，他超越奧拜克（Red Auerbach）成為NBA史上勝場最多的教練。

他執教生涯麾下極少擁有超級球星，唯一巔峰期的名人堂球員是他自己。「我始終相信平衡。即使有球星，也要讓他身邊有合適的隊友。」他曾如此詮釋自己的帶隊哲學。

威肯斯3度入選籃球名人堂：1989年以球員、1998年以教練、2010年則以「夢幻隊」助理教練身份再度入堂。他的執教風格低調務實，《ESPN》專欄作家史密斯（Sam Smith）曾形容，「雷尼不會灌籃，身高只有6呎、體重175磅，看起來速度不快，卻總能切入得分或助攻。他從不做吸睛動作，只是確實讓球隊得分。他的執教風格也一樣，樸實無華。」

退休後，威肯斯長居華盛頓州梅迪納，並擔任NBA教練協會主席長達17年。他創立的「Lenny Wilkens基金會」至今為西雅圖地區籌得數百萬美元。帶給城市首座冠軍的英雄，如今辭世，籃球界再失一位真正的傳奇。