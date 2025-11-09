運動雲

>

冠軍教頭古久保健二無預警卸任　領隊牧野幸輝：雙方合意結果

▲牧野幸輝。（圖／記者胡冠辰攝）

▲牧野幸輝。（圖／記者胡冠辰攝）

記者楊舒帆／桃園報導

樂天桃猿9日拋出震撼消息，宣布冠軍教頭古久保健二卸任總教練職務。球團於亞洲職棒交流賽結束後正式發布消息，古久保任期四年，帶領球隊於2025年奪下台灣大賽總冠軍。

球團聲明指出：「感謝古久保總教練四年來的貢獻，帶領樂天桃猿成為2025年台灣大賽總冠軍。新球季教練團陣容待明確後公布，敬請球迷朋友繼續為樂天桃猿加油。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

領隊牧野幸輝受訪時表示，今天剛好是交流賽最後一場，古久保教練希望藉此機會向大家致意。他說：「雙方基於合約立場，這是雙方同意的結果。」

被問到是否今天才告知全隊，牧野坦言：「球員們是今天才知道的。」至於球團是否早有規劃，他回應：「這部分不方便透露，這是雙方合約關係的結束。」

關於新任總教練人選，牧野表示：「新人選決定後會再讓大家知道，請大家再稍候一下，會正式公布。」至於教練團是否將隨之調整，他說：「教練部分會個別與每位教練談，並非與總教練一起處理。」

針對外界關注是否與台灣大賽結果有關，牧野強調：「與總冠軍無關，這個決定是雙方都同意的結果。」

他補充，目前新任總教練尚未確定，秋訓將由其他教練與後勤單位支援，由球團處主管暫時負責訓練相關事務。

關鍵字： 樂天桃猿古久保總教練台灣大賽樂天

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／樂天桃猿剛拿總冠軍拋震撼彈　古久保健二卸下一軍總教練

快訊／樂天桃猿剛拿總冠軍拋震撼彈　古久保健二卸下一軍總教練

「很遺憾不能繼續帶你們」　古久保健二最後一次全隊集合哭了

「很遺憾不能繼續帶你們」　古久保健二最後一次全隊集合哭了

MLB震撼內幕！哈波怒嗆曼佛瑞　遭高層恐嚇「人會被丟到溝裡」

MLB震撼內幕！哈波怒嗆曼佛瑞　遭高層恐嚇「人會被丟到溝裡」

黑豹旗／陽明領先卻爆休息室違規遭沒收比賽　大會判平鎮晉級

黑豹旗／陽明領先卻爆休息室違規遭沒收比賽　大會判平鎮晉級

傳奇永遠閃耀！BWF致敬戴資穎配樂催淚　擁抱對手、幫撿球拍暖哭

傳奇永遠閃耀！BWF致敬戴資穎配樂催淚　擁抱對手、幫撿球拍暖哭

反駁「道奇是邪惡帝國」　美媒點名真兇：他們才在毀掉棒球

反駁「道奇是邪惡帝國」　美媒點名真兇：他們才在毀掉棒球

兄弟檢討會觸及自由市場3人議題　平野惠一曝台灣大賽結束就啟動

兄弟檢討會觸及自由市場3人議題　平野惠一曝台灣大賽結束就啟動

冠軍教頭古久保健二無預警卸任　領隊牧野幸輝：雙方合意結果

冠軍教頭古久保健二無預警卸任　領隊牧野幸輝：雙方合意結果

高野圭佑加盟山羊兄弟！回憶兄弟歲月：在台一年是人生寶物

高野圭佑加盟山羊兄弟！回憶兄弟歲月：在台一年是人生寶物

富邦悍將海外特訓開跑　林威助率6投赴日、范國宸領軍打者赴美

富邦悍將海外特訓開跑　林威助率6投赴日、范國宸領軍打者赴美

【快閃22小時】黃仁勳搭私人飛機離台

熱門新聞

快訊／樂天桃猿剛拿總冠軍拋震撼彈　古久保健二卸下一軍總教練

「很遺憾不能繼續帶你們」　古久保健二最後一次全隊集合哭了

MLB震撼內幕！哈波怒嗆曼佛瑞　遭高層恐嚇「人會被丟到溝裡」

黑豹旗／陽明領先卻爆休息室違規遭沒收比賽　大會判平鎮晉級

傳奇永遠閃耀！BWF致敬戴資穎配樂催淚　擁抱對手、幫撿球拍暖哭

反駁「道奇是邪惡帝國」　美媒點名真兇：他們才在毀掉棒球

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／古久保健二卸下一軍總教練

2古久保健二最後一次集合談話哭了

3MLB震撼內幕！哈波怒嗆曼佛瑞

4黑豹旗／陽明領先休息室卻被爆違規

5傳奇永遠閃耀！BWF致敬戴資穎配樂催淚

最新新聞

1國民姐夫變狀況哥　吳永盛讓主帥說讚

2古久保健二最後一次集合談話哭了

3PLG狀元首秀17投2中　葉惟捷要繼續投

4冠軍教頭古久保健二無預警卸任　領隊牧野幸輝

5洋基首秀慘敗　勇士破紀錄拿133分奪勝

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

戴資穎不辦退役儀式！計畫環島「品味台灣美」　戴爸：全力支持她

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【珠珠寶貝超親民】李珠珢韓國高尺上班途中停下來寵粉簽名合照❤

李珠珢現身韓國高尺巨蛋　上班路停步耐心替粉絲簽名合照

羅東高中5局扣倒楠梓奪關鍵勝　高二甜美女球經化身球隊最佳應援

【這個收回帥到炸裂】婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

【員工急倒車逃命】巨大棕熊襲擊北海道牧場！　追車「一拳打凹引擎蓋」

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

【5兆男來了】黃仁勳被要求「國語致詞」！　感性說「沒台積電就沒輝達」

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366