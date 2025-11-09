冠軍教頭古久保健二無預警卸任　領隊牧野幸輝：雙方合意結果

▲牧野幸輝。（圖／記者胡冠辰攝）

記者楊舒帆／桃園報導

樂天桃猿9日拋出震撼消息，宣布冠軍教頭古久保健二卸任總教練職務。球團於亞洲職棒交流賽結束後正式發布消息，古久保任期四年，帶領球隊於2025年奪下台灣大賽總冠軍。

球團聲明指出：「感謝古久保總教練四年來的貢獻，帶領樂天桃猿成為2025年台灣大賽總冠軍。新球季教練團陣容待明確後公布，敬請球迷朋友繼續為樂天桃猿加油。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

領隊牧野幸輝受訪時表示，今天剛好是交流賽最後一場，古久保教練希望藉此機會向大家致意。他說：「雙方基於合約立場，這是雙方同意的結果。」

被問到是否今天才告知全隊，牧野坦言：「球員們是今天才知道的。」至於球團是否早有規劃，他回應：「這部分不方便透露，這是雙方合約關係的結束。」

關於新任總教練人選，牧野表示：「新人選決定後會再讓大家知道，請大家再稍候一下，會正式公布。」至於教練團是否將隨之調整，他說：「教練部分會個別與每位教練談，並非與總教練一起處理。」

針對外界關注是否與台灣大賽結果有關，牧野強調：「與總冠軍無關，這個決定是雙方都同意的結果。」

他補充，目前新任總教練尚未確定，秋訓將由其他教練與後勤單位支援，由球團處主管暫時負責訓練相關事務。