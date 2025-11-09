古久保挖掘猿版柳田、李大浩　睽違23年再站壘指直呼有趣

▲古久保健二。（圖／桃園市政府提供）

記者楊舒帆／桃園報導

樂天桃猿與KT巫師9日在桃園球場展開交流賽，張趙紘、劉子杰相繼開轟率隊逆轉，何品室融單場猛敲3支安打相當吸睛。總教練古久保健二賽後盛讚年輕打者表現，形容張趙紘讓他聯想到李大浩，而何品室融則像年輕時期的柳田悠岐，以兩位穿過軟銀鷹球衣的強打比喻，流露出對球員未來的期待。

古久保說：「他（何品室融）速度很好，打擊能力也不錯，是跑、打、守三拍子俱全的選手。如果能像年輕時的柳田悠岐那樣成長，會是很傑出的球員。」他笑著補充，「現在相像的地方，大概就只有準備動作吧，我第一眼看到時就想『咦？怎麼有點像柳田。』」此外，他也形容張趙紘的部分打擊動作讓他聯想大韓國大砲李大浩。

被問到是否希望何品室融將目標放在明年開季先發名單，古久保不假思索地說：「當然、當然。」接著補充，「還是要看他在這個休賽季的成長幅度，能不能再往上進步。」

此外，古久保在本場比賽首局意外站上一壘指導區，引起全場球迷歡呼。他笑說：「順序本來是交給阿立（林立）排的，但那時他球衣好像還沒換好，一開始是政華（林政華）準備上去，結果我就想說那我先去一下吧。」這也是他睽違23年再度站上一壘指導位置。

談起這次「交流會限定」的臨時客串，古久保開心地說：「真的蠻開心、蠻好玩的，也算是一種不同的變化。」他笑著回憶當時的情景，「天氣也很熱，但真的很有趣。」