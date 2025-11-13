運動雲

黑豹旗／楊沅蒼雨中熱投106球　彰化高中力退霧峰農工挺進32強

▲黑豹旗／楊沅蒼雨中熱投106球　彰化高中力退霧峰農工挺進32強。（圖／翻攝自YouTube／BE HEROES）

▲黑豹旗／彰化高中挺進32強。（圖／翻攝自YouTube／BE HEROES）

記者胡冠辰／新北報導

中信盃黑豹旗13日在三重棒球場進行64強賽事，彰化高中展現穩定攻守節奏，靠著先發投手楊沅蒼6局僅失2分的扎實表現，以及中後段打線多次把握失誤與關鍵安打機會，最終以6比2擊敗霧峰農工，順利闖進32強。

比賽開局雙方投手節奏穩健，首局皆未能突破對方防線；2局上彰化高中率先製造壓力，何承鈞靠著失誤上壘，接著在對方捕手傳球失誤時從二壘一路衝回本壘得分，幫助球隊1比0先馳得點。

3局上，彰中打線延續氣勢，李彥甫靠失誤上壘後由梁家齊的犧牲觸擊推進，接著花子勛、黃允謙接連敲出安打與長打，帶回2分，將比數擴大至3比0。

3局下霧峰農工展現韌性，陳竑叡安打送回球隊首分，隨後藉著彰中守備失誤再添一分，一度追近至2比3。

4局上彰中再度把握機會，何承鈞上壘後利用對方捕手傳球失誤連跑3個壘包回本壘得分，將領先擴大至4比2。

之後在5局上，花子勛安打加上黃允謙的三壘安打再添1分，讓比數變成5比2，打線火力持續輸出。

彰中先發投手楊沅蒼此役投6局，用球106球，他總能在壘上有人時及時化解危機，最終僅責失2分，穩定壓制霧峰農工打線。

7局上彰中再靠對方守備失誤與暴投送回保險分，取得6比2領先；7局下霧峰農工最後反攻無功而返，遭陳守中3上3下收尾，最終彰化高中以4分之差奪勝晉級。

關鍵字： 黑豹旗彰化高中霧峰農工

