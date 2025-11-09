運動雲

阿公說讚！林立壘指初體驗　宋家豪幽默問要不要檢查手套

記者楊舒帆／桃園報導

樂天桃猿強打林立在8日與日職樂天金鷲隊交流戰中，客串一壘指導教練成為場上焦點，與金鷲學長宋家豪的互動也引起話題。宋家豪開玩笑拿手套給他檢查，林立笑回：「你是我學長欸！」

林立受訪時談到站上一壘指導教練位置的感想，笑說自己沒有比暗號，「我沒有比暗號啦，三壘那邊還比較多。」聽聞被總教練古久保健二稱讚表現不錯，他笑回，「如果連指揮都不會，可能要退休了」

林立站上一壘時，剛好樂天金鷲換上宋家豪登板，提到與金鷲投手宋家豪的互動，他說：「他是我學長，我們大學（國體）時期有遇過，也很久沒見到了，就跟他打招呼，他把手套給我要我檢查，我說不用啦，你是我學長欸。」

樂天桃猿總教練古久保健一透露，9日對戰KT巫師還會讓林立以教練身份亮相，「今天因為選手調度比較多，所以有繼續拜託他擔任一壘指導教練的職位。」

古久保還開玩笑說，當時一度想在攻守名單上將總教練簽名欄寫上「林立」的名字，「本來想說總教練那邊簽名是不是給他簽，但想想可能會變成很大的新聞，還是我自己簽就好。」林立則說：「希望不要那麼快接觸到教練，如果那麼快接觸到教練，代表我也差不多了，大概是希望20年後。」

至於9日是否還有特別安排，古久保回應：「沒有了，他的個性不是那種喜歡搞太大動作的人。」並補充說，自己是「比較委婉地拜託他」上去協助。

關鍵字： 棒球樂天桃猿林立宋家豪教練

