KT巫師來台拚交流　球衣造型應援扇、漢字名英文手冊一掃認識全隊

韓職KT巫師隊來台參加「2025桃園亞洲職棒交流賽」，不只在場上展現韓國勁旅實力，也在場外用心推廣韓國棒球文化。球團特別準備了中、日文版球員手冊與球衣造型應援扇，設計精美又實用，讓台灣球迷掃描QR Code就能立刻認識KT全隊，掀起話題。

KT巫師隊在7日於樂天桃園棒球場對戰日職樂天金鷹，開賽前工作人員在觀眾席發放自製的專屬手冊與紀念扇，內容包含球團歷史、教練團與球員介紹，並附上QR Code連結球隊YouTube、官網及社群平台，讓球迷只要「掃一下」就能即時追蹤球隊最新動態。

據韓媒《體育首爾》報導，KT表示，這項活動由球團行銷團隊親自企劃執行，希望讓更多台灣與日本球迷了解韓職的文化與特色。這次的手冊特別將教練與球員姓名改以漢字標註，方便台灣、日本球迷辨識。KT巫師球團指出：「我們希望不只是比賽交流，也能讓更多海外球迷親近韓國棒球。」

這樣的創意行銷並非首次登場。KT在去年釜山春訓與澳洲吉朗訓練營期間，都曾推出專屬小冊，甚至成為球迷爭相收藏的紀念品。這次來台活動延續傳統，結合設計感與互動性，再次成功吸引球迷目光。

7日交流賽共有6065名觀眾 進場，現場不少球迷穿著KT球衣、揮舞應援扇加油。台灣向來以熱情應援文化聞名，KT也希望透過活動讓球迷體驗韓風應援的活力，進一步推廣韓職風潮。